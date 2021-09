Férová hra nebo gesta fair play se z fotbalu jaksi vytratila. Jen zřídka se najde případ, kdy fotbaloví fanoušci vidí počin, který si zaslouží aplaus ve stoje. A právě takový moment mohli spatřit diváci při utkání nejvyšší okresní soutěže v zápase Paběnic s týmem Kaňku.

Utkání skončilo jasným vítězstvím domácího celku v poměru 3:0. Nadchlo především chvilkou, o které si možná fanoušci povídají ještě teď. Paběnický fotbalista Jakub Špičák nedal penaltu. Udělal to ale záměrně. Rozhodčí odpískal pokutový kop ve prospěch jeho týmu za údajný faul právě na jeho osobu. On však vzal osud do svých rukou. „Usoudil jsem, že to faul vlastně nebyl. Fauloval jsem jako první já. Tak jsem šel a penaltu jsem kopnul vedle,“ řekl skromně a jaksi samozřejmě Jakub Špičák, devětadvacetiletý hráč Paběnic.

Trenér mužstva mohl být možná naštvaný. Ale on vzal celou věc také jako naprostou samozřejmost. „Měli jsme výhodu penalty. Jakub ale šel a penaltu nedal,“ vyprávěl po zápase kouč paběnického týmu Jaroslav Vlach. „Bylo to skvělé gesto. A čekal jsem, že to ocení i trenér soupeře. Takové gesto se jen tak nevidí, už se to moc neděje,“ přidal Vlach.

Při vzpomínce na svou kariéru je to prý poprvé, kdy něco takového Špičák udělal. „Asi jsem nikdy nic podobného neudělal, možná nebyla možnost,“ hlesl fotbalista, který působil také v Čáslavi, kde bydlí, Suchole a naposledy navlékal tři roky dres Chotusic.

Co následovalo po tom, co Špičák poslal úmyslně střelu z pokutového kopu mimo tři tyče? „Soupeř mi poděkoval. A spoluhráči to nechali na mně, takže to bylo v pohodě,“ byl nad věcí paběnický fotbalista.

Rozhodčí Tomáš Volenec penaltu odpískal, ale Špičák viděl celou situaci jinak. A vyhodnotil ji podle svého. „Rozhodčímu jsem také řekl dopředu, že ji dám vedle. Aby o tom věděl. Prostě ji odpískal a pak jsme se dohodli, že ji dám vedle. Cítil jsem to takhle,“ dodal Jakub Špičák.

Ne všichni by se v takovém případě zachovali stejně. A zvlášť na profesionální úrovni – stačí si vzpomenout na legendární ostudu v Lize mistrů, kdy zakopl Raheem Sterling z Manchesteru City, přesto za rozhodčím nepřišel a penaltu neodvolal.