Domácím se povedl především první poločas, ve kterém dali tři branky. Bylo to hlavně ve stylu „já na bráchu, brácha na mě“. Jednou skóroval kanonýr Jiří Sodoma, dvakrát jeho bratr Ondřej, který je hráčem Velkého Oseka a je nejlepším střelcem okresního přeboru. Jeho debut byl naprosto výborný. Už po chvilce přihrál na gól kolegovi v útoku a bratrovi v jedné osobě Jiřímu, pak si oba role obrátili. Jiří mezi třemi bránícími hráči našel Ondřeje a ten zblízka skóroval. Pak se velkoosecký střelec, který zkouší v přípravě štěstí v třetiligovém celku, postavil k pokutovému kopu a také jej bezpečně proměnil. Naposledy se skóre měnilo po změně stran, kdy hosté jednou brankou korigovali stav zápasu.

„Na to, že to bylo první utkání po dlouhé pauze, jsem byl spokojený. Soupeř byl mladý, běhavý, a velice dobře kombinoval. My jsme především trestali jejich chyby a byli jsme produktivní. Hlavně s prvním poločasem jsem spokojený,“ uvedl trenér kolínského celku Petr Pavlík.

Ten v kádru přivítal dva novice. Kromě zmíněného Ondřeje Sodomy ještě Michala Snížka, který je z Poděbrad, ale hájí barvy mladoboleslavského béčka. „Oba předvedli kvalitu. Snížek je mladý a dynamický hráč. Sodoma dal dva góly a u útočníků rozhodují hlavně čísla. Věděli jsme, co v ně je, je to u něj hlavně otázka zdraví. Uvidíme dál, jak se nám předvedou,“ řekl na adresu dvou nových tváří v týmu kouč Pavlík.

Kolín sehraje další utkání v sobotu, od 10 hodin změří síly na své umělce s divizním Českým Brodem.

Branky Kolína: Ondřej Sodoma 2 (1 z PK), Jiří Sodoma. Poločas: 3:0.

Sparta Kolín: Bína – Soukup, Milec, Štancl, Vondráček, Veselý, Snížek, Breda, Šnajdr, J. Sodoma, O. Sodoma, střídali P. Čapek, Řehák, Čáp, Zeman, Fejfar.