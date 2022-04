Lídr z Cerhenice opět nezaváhal. Tentokrát mu na tři body stačily dva góly, ty dali Martin Novotný a Ondřej Puk. Vedoucí tým je tak po šestnácti odehraných kolech stále stoprocentní. To Velkému Oseku se na jaře nedaří a v honbě za postupem ztratil další dva body. Remízu na půdě Veltrub sice ve druhé minutě nastavení zachránil, druhý bonusový bod po penaltách si ale připsali domácí. V zápase padly tři červené karty, všechny po dvou žlutých kartách. Na straně domácích ji viděl v 61. minutě Beneš, za dvě minuty ho následoval Vlasák. Kompletní nedohrál ani Osek, tři minuty před koncem zamířil do sprch Žilka. Dalšího zaváhání Oseka využily Polepy, doma si i díky dvěma zásahům Hynka poradily se Třemi Dvory. V závěsu se na čtvrtém místě drží Nová Ves, ta nastřílela tři góly Týnci. Suverénní jarní jůzdu zažívají Nebovidy, vyhrály další zápas, tentokrát na půdě štítarské rezervy. Dvěma góly nasměroval hosty k výhře Trojan. Jedenácté Konárovice daly gól béčku Jestřabí Lhoty už v desáté minutě a byla to branka tříbodová.

19. kolo: Nová Ves - Týnec n. L. 3:0 (3. Kubelka, 73. Vokřál, 88. Vokřál), Polepy - Tři Dvory 4:0 (8. Hynek, 40. Hynek, 70. Kruliš, 88. Novák), Sendražice - Cerhenice 0:2 (18. Novotný, 48. Puk), Štítary B - Nebovidy 1:3 (8. Jelínek - 6. Müller, 25. Trojan, 53. Trojan), Konárovice - J. Lhota B 1:0 (10. Plachý), Veltruby - V. Osek 2:2 pen. 4:3 (11. Kmoch, 33. Kmoch - 6. Šmiřák, 90+2. Mašek)

III. třída - skupina B

Souboj o šest bodů. To byl duel mezi prvním Dobřichovem a béčkem Liblic. Oba celky měl před tímto zápasem shodně 36 bodů. Lépe ale vyšlo utkání domácím, kteří vyhráli 5:2. Dva góly vítězů dali Rychlík a Čermák. Liblice B tak sešouply až na šestý flek. Naopak se drží Pečky B, ty zvítězily díky gólu z penalty z 83. minuty na půdě předposledních Tismic. Navíc rozhodly v deseti, když hrály bez vyloučeného Malého. Jestli se Pečky B trápily s Tismicemi až do konce, podobně na tom byla Tuchoraz. Ta totiž vyhrála nejtěsnějším výsledkem nad jasně posledním Dobrým Polem. Z předních týmů si nenechali vzít body ani borci Českého Brodu C, bez šance byly Kozojedy. To Radim přišla v domácím prostředí o bod. S béčkem Kouřimi hrála po základní hrací době nerozhodně 2:2, druhý bod si uzmula po penaltovém rozstřelu. Hostům pomohlo také vyloučení Čábelky. Rovněž zápas Třebovle – Břežany musely rozhodnout penalty. V nich byli přesnější hosté. Domácí mohou být rádi alespoň za bod, když snížili dvoubrankové manko v předposlední minutě a až ve čtvrté minutě nastavení vyrovnali. Oba góly domácích dal z pokutových kopů Ladislav Pokorný! Jasnou záležitostí bylo střetnutí Rostoklat s Chotuticemi. Hosté si odvezli bůra.

19. kolo: Tuchoraz - D. Pole 1:0 (52. Pokorný), Radim - Kouřim B 2:2 pen. 4:3 (60. Nedvědil, 64. Čábelka - 53. Bolčo, 85. Navrátil), Dobřichov - Liblice B 5:2 (16. Rychlík, 61. Rychlík, 64. Čermák, 69. Čermák, 82. vl. Cibulka - 43. Strnad, 90. z pen. Sýkora), Č. Brod C - Kozojedy 4:0 (14. Vymazal, 15. Čurgali, 38. Vymazal, 85. Tříska), Tismice - Pečky B 2:3 (71. Ptáčník, 76. Olišar - 20. Bydlák , 53. Kozák, 83. z pen. Dobiáš), Rostoklaty - Chotutice 5:0 (55. Hampl, 61. Bláža, 70. Bláža, 83. Mlynář, 84. vl. Karlík), Třebovle - Břežany 2:2 pen. 4:5 (89. z pen. Pokorný, 90+4. z pen. Pokorný - 28. Pikner, 43. Slavík)