Středočeský výběr zvítězil 2:1 na hřišti plzeňských Rytířů. „Abych pravdu řekl, ulevilo se nám. I když celý den nebyl úplně optimální a měli jsme od rána jednu omluvenku za druhou, museli jsme se s tím nějak popasovat. Věděli jsme, že musíme v Plzni vyhrát za každou cenu. O to cennější pro nás je, že jsme to zvládli i v tak malém počtu hráčů,“ lebedil si fotbalista, který v pondělí oslavil pětadvacáté narozeniny.

Kolín vedl po čtvrthodině o dva góly zásluhou tref Tomáše Nováka, domácí pouze v šestnácté minutě snížili Josefem Vitoušem. „Neřekl bych, že jsme byli v něčem úplně lepší, byl to vyrovnaný duel od začátku až do konce. Plzeň má své kvality, které v zápase ukázala, nicméně nás dost podržel gólman Bríca (Michal Bricín – pozn. red.). Jako tým jsme se semkli a zužitkovali šance, které jsme proti Plzni měli,“ popsal duel Hulinský.

Ten si u prvního gólu Nováka připsal asistenci. „Určitě mě potěšila, už jsem sám byl frustrovaný, že nemám za čtyři zápasy žádný kanadský bod. Takže jsem rád, že jsem to tímto způsobem prolomil. Ale víc než individuální statistiky mě těší fakt, že jsme získali první tři body a můžeme se ještě ve druhé polovině sezony porvat o další. Uvidíme na co to bude v naší západní skupině stačit,“ poznamenal mistr světa i Evropy v malém fotbale do 21 let.

Hulinský společně s několika spoluhráči včetně trenéra Jakuba Kotka vyměnil v létě dres Korábu za kolínský. „Nerad bych tady to téma rozpitvával a už vůbec ne, co vedlo ostatní kluky k tomu přestoupit. Z mé strany mohu jen říct, že v Korábu jsem byl spokojený a přestup do Kolína jsem považoval za novou výzvu ve svém sportovním životě,“ objasnil zadák.

První vzájemná bitva jednoznačně vyšla Korábu, který v Kolíně zvítězil 6:0. „První duel s Korábem se odehrál v přátelském duchu, přece jenom většina z nás neodešla z Korábu ve zlém, a tudíž nebyla ani potřeba nějaká přehecovanost až zákeřnost. I když jsem to v jednu chvíli lehce přehnal, protože jsem byl nahecovaný a ne úplně spokojený, že jsme zase obdrželi první gól v utkání. Následně už utkání bylo klidné a řekl bych, že ve druhé půli mnohem vyrovnanější a fotbalovější z obou stran,“ popsal Hulinský, který v utkání viděl žlutou kartu.

V novém angažmá také převzal kapitánskou pásku. „Pro každého hráče je čest být kapitán nějakého týmu. Mně se tato pozice naskytla v Kolíně, kde plním roli hráče, co už něco málo odehrál a mohu předat nějaké zkušenosti těm, kteří malý fotbal teprve začínají hrát. Beru to jako větší zodpovědnost vůči týmu při zápase, ale v kabině se utvořila taková parta, že každý má nějaké slovo a pomáháme si s klukama navzájem, i když se výsledkově zatím příliš nedaří,“ pronesl fotbalista, který loni v ukrajinském Kyjevu pomohl české reprezentaci ke stříbrné medaili na mistrovství světa do 23 let.

V Korábu, který je aktuálně druhý, měl přitom větší šanci zase bojovat o účast v play off. „Nemáme teď nejlepší výchozí pozici, před sezonou jsme počítali, že budeme v této fázi mít víc bodů na kontě. Nicméně je před námi ještě pět zápasů a určitě se ještě chceme porvat o play off. Uděláme pro to maximum,“ burcoval Hulinský, jenž se předminulý víkend oženil.

Základní část Superligy malého fotbalu má za sebou polovinu duelů, Vlci ztrácí z páté pozice pět bodů na čtvrtý Most, který zatím drží poslední postupovou příčku do play off. „Do zbytku sezony chceme jít zápas od zápasu a uvidíme, jak budeme úspěšní. Přáli bychom se dostat do play off, ale závisí to na víc faktorech a hlavně na tom jak se budeme scházet. Náš cíl je dohrát tuto sezonu se ctí a průběžně se zlepšovat a sehrávat se, abychom v následujících sezonách byli rovnocennými soupeři pro týmy, které jsou nyní nad námi,“ přál si Hulinský.