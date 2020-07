V posledních letech vládli divizi, teď se utkali ve vzájemném souboji. Dlouhodobě kvalitní výběr Českého Brodu, který byl v koronavirové sezoně v divizi suverénní, ukázal kvalitu i na hřišti Hostouně, kterou přehrál těsně 2:1. Domácí však zahráli zejména po přestávce výborně.

Sokol Hostouň - SK Český brod 1:2, příprava, 25. 7. 2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Hostouň stále ještě nemohla postavit s výjimkou Kabeleho to nejzkušenější, co má k dispozici. Starší hráči se zapojí do přípravy až v pondělí a s Trappem, Dosoudilem nebo Markem bude kvalita třetiligového mužstva určitě o level výš. „Ale mě v sobotu proti Brodu potěšili i mladí hráči a ti, co je máme na zkoušku. Dělají pokroky, posouvají se výkony směrem dopředu,“ byl spokojený trenér Ivan Pihávek.