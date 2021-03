1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Kouřim

Josef Holub (trenér)

1. Já osobně prací, lehkým sportem, četbou a od Vánoc i novým „národním sportem“ – otužováním. Doporučuji všem. Co se týká fotbalu, dost pro inspiraci sleduji anglickou Premier League a vymýšlím pro hochy nové taktické varianty a tréninková cvičení. Fotbal mi chybí.

2. Netrénujeme a hráči žádný plán nemají. Napsal jsem jim jen pár doporučení do whatsappové skupiny a snažím se jim jít na téže platformě alespoň trochu příkladem.

3. Hráči jsou dospělí a svéprávní lidé, sport provozují dobrovolně ve svém volném čase a mají ho rádi, takže k nějakým kontrolám nevidím žádný důvod.

4. Hlavně nic nepřehánět. Myšleno hlavně jídlo a pití – zejména ti s tendencí k nabírání „hmoty“. Trénink je čistě na nich. Mám zprávy, že chodí sami běhat.

5. Nevěřím. V nejlepším případě se odehrají nějaké přátelské zápasy někdy na přelomu května a června. Mrzí mě to, ale vidím to spíš na rozjezd od ročníku 2021/2022. Kéž by!

6. Nevím o tom. Máme převážně mladé hráče, u kterých konec aktivní činnosti nepřichází v úvahu, a ti zkušenější jsou motivovaní a mají chuť pokračovat.

7. Hrát bez diváků a občerstvení a jednou týdně antigenní test zúčastněných, který si má možnost obstarat každý, by podle mě úplně stačil. Sport na čerstvém vzduchu, jak víme, zdraví prospívá. Rizika bych hledal úplně jinde.