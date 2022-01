Někteří svoji váhu rozhodně sledovat nemusí. I když zbaští devět knedlíků a zají to moučníkem, nikdy snad nepřiberou. A pak jsou tací, kteří se napijí vody a už musí být ve střehu. Je jen na nich, jak se ke své hmotnosti staví. Někteří fotbalisté to moc neřeší a klidně si dopřejí, další se snaží uchovat se ve „formě“.

„Já si to moc nehlídám. Každý půlrok dostanu vynadáno, že jsem tlustej. A taky chodíme na váhu. Pokuty neplatíme, ale za každé kilo navíc máme navíc kilometrový běh,“ nedělá si těžkou hlavu Lukáš Šindelář, momentálně hráč kolínské Sparty, dříve působil také v té Kutnohorské.

Tyto týmy prošel také Libor Křelina, momentálně útočník Sparty Kutná Hora. „Bohužel svoji váhu sleduji sám. Chtěl mě sledovat i trenér, ale to jsem nedovolil,“ zasmál se borec, který má svoji hru založenou na rychlosti a důrazu. Kromě zmíněných týmů prošel třeba Velimí nebo Polepy.

V posledně jmenovaném celku působil také spolu s Lukášem Kmochem. „Já váhu nesleduji, ale menší bříško mám z piva,“ culí se středopolař Štítarského SK, kde podle svých slov už kariéru v okresním přeboru na Kolínsku ve svých skoro čtyřiceti letech dohrává. Pivečko a dobré jídlo si tak může dovolit. Odchovanec Kolína, kde si zahrál také druhou ligu, byl také nedílnou součástí polepské družiny.

Pak jsou hráči, kteří si vše raději hlídají. I když na první pohled by asi nemuseli. „Sleduji svoji váhu sám,“ přitakává Vojtěch Herčík, kapitán Polabanu Nymburk.

Mladíci Sparty byli nad síly Českého Brodu

Podobně to má i jeho spoluhráč Michal Kotek, nově hrající asistent trenéra. „Váhu si hlídám a také pravidelně posiluji. A tak často sleduji, zda jsem v normě,“ pousmál se Kotek.

Na „svém“ chtějí být i další borci. „Váhu si hlídám sám,“ zazní třeba z úst milovického brankáře a člena výboru Ondřeje Fišera. Stejnou odpověď přidává i hráč Kněžic Tomáš Živnůstka. A k tomu dodává: „Není to ale úplně jednoduché. Chodím do fitka i běhat a hlídám si také jídelníček.“

Do zimní přípravy poděbradské Bohemie se zatím nezapojil kapitán Matěj Peterka, který je po operaci kolene. Že by přišel k týmu s nadváhou? To u něj nečekejte. „Hlídám si to sám, ale nejen z fotbalového hlediska, ale hlavně kvůli podmínkám, které stanovuje zaměstnavatel,“ říká voják z povolání. „Jenže jsem minulý týden absolvoval plánovanou operaci a ještě tam jsou dvě až tři kila nad můj limit z vánoc,“ přiznal Peterka.

Také zkušený a ostřílený Jan Bobek procestoval několik regionálních klubů – Loučeň, Velim, Rejšice, Polaban Nymburk nebo Bohemia Poděbrady. Nyní už nebere fotbal tak vážně a hájí barvy Krchleb ve třetí třídě. „Jako u všeho letošní rok, tak i u mé váhy došlo k inflaci,“ směje se čtyřiatřicetiletý fotbalista. „Po skončení aktivní kariéry jsem se trošku upustil a podle toho také vypadám. Přítelkyně mi dala nůž na krk, že do jara musí být váha v normálu, jinak bude konec,“ zažertoval Jan Bobek.