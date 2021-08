„Nechceme být alibisty a schovávat se. Nicméně ctíme sílu našich konkurentů o postup a máme před tímto ročníkem velkou pokoru, protože nikdo neví, zda se fotbalová sezona opětovně dokončí,“ dodal.

Koho považujete za největší favority soutěže?

Nerad bych konkretizoval, nebo naopak na někoho zapomněl, ale konkurentů bude více. Ať už se jedná o Náchod, Vysoké Mýto, Velké Hamry nebo Benátky. Myslím si, že černým koněm soutěže budou Kosmonosy. Každopádně se chceme soustředit především sami na sebe.

K jakým hráčským změnám došlo v létě ve vašem kádru?

Nejsme příznivci nějakých velkých změn, obzvlášť, když náš tým fungoval nejenom na hřišti, ale i v kabině, ale byli jsme nuceni udělat nějaké změny. Honza Škoda ukončil působení z rodinných a pracovních důvodů a odešel do Červeného Kostelce, Dominik Veselý požádal o změnu působiště formou hostování v Kutné Hoře, oběma hráčům jsme vyšli vstříc. Co se týká příchodů, na přestup k nám přišli František Hakl ze Záp a Denys Pelyak z Rakovníka. Formou volných hráčů jsme se domluvili s Tomášem Valentou z Motorletua Martinem Otáhalem z Vyšehradu. Od všech hráčů si slibujeme velkou kvalitu a zvýšení konkurenčního prostředí. Doufáme, že to nově příchozí hráči prokážou a pomohou nám ve společném cíli.

Netajíte se tím, že byste rádi postoupili do ČFL. Dvakrát v řadě vám v postupu zabránil covid-19. Nebojíte se toho, že se sezona opět nemusí dohrát? Jak byste postupoval vy, aby se sezona dohrála v normálním režimu? Testoval byste třeba pravidelně hráče?

Může se stát cokoli, jsme připraveni na všechno, zároveň nechci být prorokem, ale přeji si, aby fotbalové soutěže v součinnosti s Fotbalovou asociací ČR již fungovaly normálně.Pokud by se nastavil model ve smyslu pravidelného testování, určitě bychom s tím problém neměli a možná by to byla jedna z těch lepších variant, jak dohrát soutěžní fotbalový ročník.