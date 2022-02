Jedná se o projekt FAČR, který podporuje amatérský fotbal obecně, ale největší prioritou mojí práce jsou návštěvy v klubech u mužstev mládeže a ukázkové tréninky pro všechny mládežnické kategorie. Další důležitou činností jsou ukázkové hodiny TV v základních a mateřských školách zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Snažíme se tímto způsobem inspirovat trenéry a učitele (učitelky) a zároveň doporučit cestu, jak s dětmi pracovat, aby se zlepšovaly. Na co se v té konkrétní věkové kategorii zaměřit, co upřednostnit, na jakých principech založit tréninkový proces apod. Činností, které moje působení zahrnuje, je daleko více, ale tyto jsou stěžejní.

Už dříve jste si spolupráci s navštěvovanými kluby pochvaloval. Změnilo se něco v tomto směru?

Musím říci že z některých klubů, ale hlavně trenérů, jsem nadšený. To, jak vnímají věci, o kterých se při trénincích bavíme, jak si doplňují trenérské vzdělání nebo třeba jak se snaží dodržovat principy výchovy mladých hráčů. Jak mají zájem o další spolupráci (ukázky), ale hlavně jak se díky tomu zlepšují jejich hráči. Mohl bych uvést jména a názvy klubů, ale nerad bych na někoho zapomněl. Jsem rád, že jejich počet postupně narůstá.

Zaznamenal jste ale také opačnou stranu mince? Že byste zájem necítil?

Jsou trenéři a kluby, kteří se chovají jako když nic nepotřebují nebo jako kdyby neexistovali. Je to samozřejmě jejich svobodná vůle a já to respektuji. Ale jejich hráčů je mi líto. Myslím, že se nebudou zlepšovat tak rychle a dobře a otázkou je, jestli vůbec. Bohužel v těchto případech je často upřednostněn výsledek utkání před vlastním rozvojem hráče a to je špatně. Naštěstí je těchto klubů a trenérů méně a méně. Opakem jsou kluby a trenéři, o kterých jsem už mluvil a kteří chtějí další a další návštěvu nebo konzultaci. A to je pro naše mladé hráče moc dobře.

Kromě toho, že jezdíte do fotbalových klubů, navštěvujete také základní a mateřské školy. Je ve školách stále velký zájem o ukázkové tréninky?

Pokud bych to měl shrnout do jedné věty, tak bych si dovolil citovat jednu paní učitelku ze základní školy v Lysé: „pane Myško, to je pecka, ale kdyby nás viděl školní inspektor tak ho raní mrtvice.“ Ano zájem je a ohlasy jsou jenom pozitivní. Všeobecná pohybová průprava je velice důležitá pro všechny sporty. To, jakým způsobem my GTM trenéři vedeme hodiny tělesné výchovy, je pro učitele velice inspirující a děti často nechtějí odejít na další hodinu. Bohužel tělocviku na školách je velice málo a pokud učitelé nejsou sportovně založení sami, tak děti na hodinách tělocviku moc nezískají. Jsou učitelé, kteří přijdou na hodinu ve sportovním a s dětmi opravdu pracují, chtějí si hry a cvičení sami vyzkoušet a aktivně se do hodiny zapojují. A jsou učitelé, kteří si vezmou do pusy píšťalku a dělají z dětí „cvičené opice“. Žádná podpora kreativity, rozhodování, vytrácí se radost z pohybu a děti cvičí, protože musí a ne proto, že je to baví. Alespoň já to tak vnímám za tu dobu mojí působnosti.

V minulosti jste na okrese rozjeli turnaje pro nejmenší fotbalisty 3+0. Těší se velkému zájmu?

Ano velmi. Je to taková vlajková loď našeho OFS Nymburk. Byli jsme jedni z prvních, možná první, kdo takto začal organizovat soutěže pro naše nejmenší fotbalisty. V roce 2019 jsme byli osloveni, abychom tento projekt prezentovali na krajské a poté i na celostátní Grassroots konferenci FAČR a inspirovali jsme tak celou naši fotbalovou republiku. V současné době je do projektu zapojeno deset klubů, běží nám současně dvě soutěže, které organizujeme formou turnajů a podle zájmu ostatních klubů věřím, že na jaře bude klubů více. Tento projekt se opravdu povedl.

Vedete také okresní fotbalové výběry. Jak se vám s nimi dařilo v podzimní části sezony?

Pokud se budeme bavit o kategorii chlapců U12 a U11 tak musím říct, že jejich herní výkony jsou velmi dobré. Nebavíme se o výsledku utkání, to není tak podstatné. Na jaře nás čeká ještě jeden kvalifikační turnaj a potom se rozhodne. Kategorie U12 má našlápnuto do krajského finále a kategorii U11 tato možnost jen těsně unikla. Jinak musím hráče jenom chválit jak za přístup v trénincích, tak při turnajích. Zvláštní poděkování také patří všem trenérům, kteří se o hráče v klubech starají a také trenérům výběrů OFS - Bosák Michal a Hubáček Tomáš (oba Polaban Nymburk), kteří se starají o kategorii U12. Dále Točík Milan (FK Bohemia Poděbrady), který se mnou působí u kategorie U11 a také pánům Ladislavu Langrovi (Sokol Sloveč) a Jaroslavu Kulhánkovi (TJ Seletice), kteří již léta působí u našich mládežnických výběrů jako vedoucí mužstev. Dalším projektem jsou výběry OFS dívek a mladšího dorostu. U výběru dívek a mladšího dorostu se sluší poděkovat SKFS za finanční výpomoc.

Poprvé jste sestavili výběr mladšího dorostu. V čem to bylo jiné než u mladších kategorií?

Základní rozdíl je samozřejmě v tom, že se jedná o klasický fotbal o jedenácti hráčích. Tím je pochopitelně jiná skladba tréninkové jednotky, principy tréninku. V současné době máme „v hledáčku“ zhruba pětadvacet hráčů a věřím, že se jejich počet bude ještě zvyšovat. Nechceme z toho dělat žádnou VIP záležitost, ale tento projekt má sloužit jako motivace pro kluky ve věku, kdy je velká „úmrtnost“ hráčů v této kategorii a mnohdy nejsou v klubech pro tuto kategorii příslušné týmy. Projekt má pomoct klukům nabídnout alespoň dva tréninky navíc, možnost potkat se s dalšími kluky na okrese a společně pak jít na turnaj meziokresních výběrů dorostů. Opět musím vyzdvihnout přístup hráčů a poděkovat všem trenérům v klubech a také Janu Hovorkovi (FK Bohemia Poděbrady) za pomoc při tréninku a na turnaji.

Fotbal a sport obecně stále sužují různá nařízení vlády kvůli koronaviru. Jak jste se s tím popasovali v návaznosti na různé názory rodičů?

Tohle je situace, na kterou si bohužel musíme zvyknout a hned tak nezmizí. V průběhu podzimu jsme museli reagovat na aktuální opatření v souvislosti covidem, ale myslím, že nás to až tolik neomezilo. Rodiče k této situaci přistupovali velmi dobře a nemuseli jsme řešit nic závažného. Samozřejmě jsme museli reagovat na nařízené karantény mužstev, ale to se povedlo vždy bez problémů vyřešit. Rád bych touto cestou poděkoval všem klubům, kterých se karanténa dotkla a jejich soupeřům za vstřícnost při řešení této situace.