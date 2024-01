Další kolo futsalové divize odehráli borci kolínského SKP na palubovce druhého celku tabulky, týmu Flamengo Hradec Králové. Hostující futsalisté sice podle trenéra Škopka předvedli solidní výkon, na body to ale nestačilo.

Z futsalového utkání Divize D Kolín - Řečany nad Labem (5:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Flamengo Hradec Králové - SKP Kolín 4:1

„Na palubovce druhého týmu tabulky jsme odehráli dobré utkání, sice jsme prohráli, ale soupeře jsme hodně potrápili,“ řekl po utkání hrající trenér kolínského mužstva Michal Škopek. „Hned v úvodní minutě měl možnost otevřít skóre mladý Vondrouš, ale brejk nevyřešil gólově. Domácí se postupně dostávali do hry, výborně kombinovali a měli převahu. My jsme však organizovaně bránili a když už byl obranný val překonán, tak Barták byl vždy na místě. Bohužel nám přece jen jedna střela prošla, a tak jsme první poločas prohráli. Ve druhé části hry jsme byli naopak aktivní my. Král si dokázal vytvořit dvě obrovské šance, a v dalších jsme domácím provedli ještě několik závarů. Tady byl asi zlom utkání, protože jsme branku nevstřelili. Naopak domácí následně vstřelili jednoduchý gól, my jsme více otevřeli hru a obdrželi další dvě branky. V závěru jsme opět zase my měli nějaké šance, ale branku jsme dali jen jednu. Každopádně z naší strany i přes prohru dobře odehrané utkání,“ hodnotil utkání Škopek.

Branky: Votrubec 2, Ikizgul, Kulhánek – Vondrouš. Poločas: 1:0.

Flamengo: Mašek - Kulhánek, Bartoš, Krotil, Ikizgul, Tošovský, Chromek, Votrubec, Pohořálek.

SKP Kolín: Barták - Škopek, Srba, Král, Teplý, Slezák, Kudláček, Kopecký, Vondrouš, Vondra.