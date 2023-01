K dalšímu zápasu futsalové divizní soutěže jsme odjížděli k prvnímu celku tabulky. Zde jsme v celkem dobré sestavě chtěli odčinit absolutně nevyvedený domácí zápas,“ načal hodnocení zápasu obránce kolínského týmu Miroslav Kopecký. „Bohužel na utkání nedorazil včas náš brankář a my museli nastoupit do branky s hráčem s pole. Této role se ujal Petr Váňa a nevedl si úplně špatně. Vždy, když jsme měli míč v držení, jsme přistoupili ke hře power play, ta se nám celkem dařila a vytvořili jsme si několik velkých šancí, přesto bylo někdy znát, že to úplně často nehrajeme,“ přiznal Kopecký. „Domácí mají silný tým a chtějí postoupit do druhé ligy, proto tuto prohru bereme celkem jako úspěch,“ dodal kolínský obránce.

SKP Kolín: Váňa - Kopecký, Lytvynenko, Teplý, Lev, Kovařík, Kudláček, Hvozdyk.