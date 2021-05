„Po roce jsme byli poprvé na hřišti. První poločas byl celkem vyrovnaný. My jsme v poločase prostřídali, šanci dostali dorostenci a kluci ze širšího kádru, a náš výkon šel trochu dolů. První branku jsme si dali sami, poté se nám povedlo vyrovnat, když se trefil z pokutového kopu Sedláček. Pak jsme ale dostali další tři branky. Sokoleč má hodně vyzrálý tým, byla lepší. I my jsme přesto měli asi čtyři šance, gól jsme z toho ale nedali,“ popsal utkání českobrodský Karel Vymazal, který při vedení mužstva nahradil nepřítomného hrajícího trenéra Jindřicha Stejskala.

„První poločas byl vyrovnaný. I když jsme byli my možná o malinko lepším týmem. Po půli nás domácí sevřeli a dost nás mačkali. Také se jim podařilo z penalty vyrovnat. Poté jsme dali branku a asi v sedmdesáté minutě jsme přidali třetí. Soupeř se začal trochu hádat a my jsme ke konci přidali pojistku. V průběhu zápasu jsme pozměnili rozestavení a i díky tomu jsme rozhodli. Utkání bylo dobré, splnilo účel a také soupeř byl výborný,“ pochvaloval si vstup do turnaje nový trenér Sokolče Jan Hlavatý.

Branky: Sedláček (z PK) – Ramšák 2, Nágl, Křivánek. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady – Velim 2:2, na penalty 4:3

„Soupeř byl technicky velice dobrý, rozhodně lepší než my. Vedli jsme v utkání dva nula, a to i přesto, že jsme hráli bez klasického hroťáka. A bez toho se hrát nedá. Dva góly jsme pak inkasovali v posledních dvou minutách, kdy už nám došly síly. Navíc jsme udělali nějaké chyby. Fakt nám hodně chyběl hrotový útočník, kterého hledáme,“ uvedl po utkání trenér poděbradského Slovanu Libor Pala.

„Sehráli jsme přípravné utkání po dlouhé pauze. Tyto zápasy nám slouží především k tomu, abychom dali příležitost mladým hráčům a klukům, kteří toho v poslední době moc nenahráli. Měl by to být takový test mladých kluků. Také v tomto zápase dostali starší a zkušenější hráči volno. S vedením jsme se shodli, že tento turnaj je ideální na to, aby si to mladí vyzkoušeli, ve Velimi končí asi deset dorostenců. V zápase soupeř vedl o dvě branky, ale pak mu trošku došel dech. Nám se povedlo vyrovnat. Mohli jsme skóre i otočit, ale také Slovan měl nějaké šance. Na penalty jsme pak prohráli,“ vyprávěl po prvním zápase turnaje lodivod velimského celku Radek Kulhánek.

Branky: Nikulin, Mišák – Ceral, Vocel. Poločas: 1:0.