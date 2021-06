Slovan Pdy – Sokoleč 2:2, na penalty 1:4

„Stále hrajeme bez klasického hroťáka a to se hraje těžko. Chybí nám Jiráň, který by něco proměnil. Hrajeme dobře, ale nic z toho. Daří se nám hrát pěkný fotbal s vysokým presinkem, ale není nám to nic platné. Soupeř dvakrát vedl, nám se podařilo vyrovnat z penalty a pak jsme trefili tyč, když už byl soupeř oslabený bez vyloučeného brankáře. Při pokutových kopech jsme byli méně soustředění a to rozhodlo,“ okomentoval utkání trenér poděbradského Slovanu Libor Pala.

„Od pětašedesáté minuty jsme hráli o deseti, náš gólman zahrál rukou mimo pokutové území. Soupeř toho využil a vyrovnal,“ řekl k utkání kouč Sokolče Jan Hlavatý. „Oni na nás vlétli a patnáct minut byli lepší. Pak jsme hru dorovnali a dali jsme i vedoucí branku. Dostali jsme gól do šatny, když se po standardce prosadil Magera. Jinak to bylo vyrovnané a bojovné utkání, mělo parametry mistrovského zápasu. Bylo to trochu heclé a chvílemi lehce vyhrocené, ale jinak to byl pěkný zápas,“ pochvaloval si Hlavatý.

Branky: Magera, Šulc – Ramšák, Křivánek (z PK). ČK: Shokodko (Sokoleč). Poločas: 1:1.

VELIM A REZERVA BRODU NEHRÁLY

Původně spolu měli hrát fotbalisté Velimi a rezervy Českého Brodu v sobotu dopoledne, pak start zápasu změnili na páteční podvečer, ale ani tento termín nakonec nebyl konečný. Utkání se nehrálo, obě strany se domluvili na odložení duelu na tento týden.

„Nehráli jsme, utkání by se mělo hrát snad ve středu,“ hlásil v pátek večer trenér velimského mužstva Radek Kulhánek k odloženému střetnutí turnaje Sokoleč cup. „Měli bychom hrát ve Velimi od 18 hodin. Rezerva Brodu měla málo lidí, někteří šli s áčkem,“ uvedl důvod změny termínu kouč Kulhánek.

To potvrdil i hrající trenér českobrodské rezervy Jindřich Stejskal. „Nehráli jsme, zápas bylo odložen,“ řekl kouč Brodu.