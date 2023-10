Třetiligoví fotbalisté Kolína čeká nevšední zážitek. V zápase MOL Cupu se postaví ve středu od 15.30 hodin prvoligovému celku. Na stadionu Sparty se představí tým Bohemians 1905 vedený trenérem Jaroslavem Veselým, který dříve v Kolíně také působil. Pro hráče, funkcionáře i fanoušky velký svátek.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Zápy (2:2) | Foto: Michal Malinovský

V kabině kolínského mužstva se podle ohlasů hráčů o utkání s klokany zase tak moc nemluví. „Není to tak žhavé,“ usmál se kapitán kolínského týmu Jiří Vondráček.

Každopádně všichni se na nevšední zážitek moc těší. „Takové utkání se nehraje každý den. Jdeme do zápasu s prvoligovým týmem. Je to pro nás pocta. Musíme odevzdat co nejlepší výkon a uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl před středečním utkáním trenér třetiligového celku Vasil Boev.

Stejně mluví i kapitán mužstva. „Těšíme se všichni moc. Pro nás je to takový dárek za vydařenou a úspěšnou minulou sezonu. Všichni se moc těšíme,“ zopakoval Vondráček, který se zmínil o speciální prémii. „O nějaké odměně jsme nemluvili. Jde o to, že los dalšího kola nám v případě postupu přisoudil Spartu Praha. A to je hodně speciální prémie,“ podotkl kapitán.

OKRES: Domácí prostředí bylo výhodou. Hosté odvezli pouhé dva body

A jak vidí šance svých barev? „I když je šance na postup malá, přece jen tam nějaká je. Může rozhodnout jeden roh, standardní situace. Šance je vždycky. My se teď ale soustředíme jen na zápas s Bohemkou,“ uvedl Vondráček.

Postup přes ligový celek je motivací sám o sobě. Ale přivítat doma Spartu, to by byla senzace. „Bylo by to krásné. Tak ale nepřemýšlíme. Chceme odehrát zápas s Bohemkou se ctí, odevzdat maximum. Tak daleko dopředu nemůžeme koukat. Teď myslíme na klokany,“ řekl trenér Boev.

Jeho tým si v sobotním mistrovském utkání zvedl sebevědomí, když obral o dva body Zápy. S lídrem doma remizoval 2:2. „Musíme být pokorní a brát z tohoto zápasu bod. I když jsme byli ve druhém poločase lepší a zasloužili jsme si vyhrát. Zápy hrozily jen ze standardek. A dvě proměnily,“ rekapituloval cennou remízu kouč třetiligového celku.

Zápy inkasovaly v devíti kolech ČFL jeden jediný gól. „My jsme jim daly hned dva. A dali jsme góly po krásných akcích. Bod s pokorou bereme, jsme spokojeni,“ těšilo Boeva.

Hráči jsou jistě v napětí, kdo z nich dostane proti prvoligovému týmu důvěru, na koho trenér ukáže. Pro mladíky by to mohl být pořádný křest ohněm. Převládá strach nebo velké očekávání? „Těžko říct. Ale očekávání spíše méně,“ usmál se osmnáctiletý obránce Marek Soukup, který dostává v mistrovských utkáních šanci v základní sestavě celkem pravidelně. „Bylo by super postoupit a zahrát si se Spartou,“ zamyslel se Soukup. Pro něj i ostatní by to mohl být splněný sen.

Kolín je v České fotbalové lize skupině B na osmé pozici se třinácti body. Klokani jsou v tabulce Fortuna ligy také osmí a mají o bod více. Naposledy hráli s posledním Zlínem bez branek. Favorit je předem jasný, výsledek nikoli…