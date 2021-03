Vardy a spol. nenašli na české mužstvo recept, proti týmu z Edenu se neprosadili střelecky ani jednou. Gólman Kolář udržel v obou zápasech čisté konto. Neměl tolik práce, kolik se před oběma zápasy předpokládalo. Když ale přišla jeho chvíle, pomohl mužstvu skvělým zákrokem. Od toho se Slávisté mohli odrazit, přidal se celý tým a všechno šlapalo fantasticky. Hra Slavie je vyvážená. Slova jako presink, represink, odvaha, nebezpečnost nejsou borcům v červenobílém rozhodně cizí. Hráči přesně vědí, co mají hrát. Práce kouče Jindřicha Trpišovského nese ovoce. Sešívaní zaslouženě postoupili a za své představení si získali respekt celé Evropy. Závidět jim může nejeden tým.

Úspěch Slávistů si získal obrovské uznání od fanoušků a renomé u odborníků. Slávista, sparťan, klokan – ti všichni teď musí velebit soubor okolo kapitána Bořila. „Je to strašně super zviditelnění českého fotbalu. Porazit třetí tým anglické ligy je fantastický počin a ještě k tomu je za čtyři poločasy pustit jen do jediné šance. To zaslouží obdiv celému týmu. A líbil se mi celý týmový výkon,“ uvedl fotbalový nadšenec Miroslav Dolejš z Kolína, který ještě nedávno působil jako asistent trenéra u poděbradské Bohemie.

Zaujal ho celý tým, ale přece jen našel jednoho, koho vyzdvihl. „Simu v létě asi těžko někdo udrží ve Slavii, protože za něj přijde pořádná raketa za přestup,“ směje se Miroslav Dolejš.

Český národ držel palce, někteří fandili u obrazovek ze všech sil. Někteří Slavii nevěřili, jiní ale byli přesvědčeni o úspěchu v podobě postupu do další fáze. „Úspěch Slavie je určitě veliký, ale v mých očích jsem ho očekával. Slavie již delší dobu přesvědčuje o svých kvalitách i na evropské úrovni. Trenér Trpišovský kontinuálně zvedá laťku nejen kondiční připravenosti, ale hlavně herní vyspělosti a důvěry ve vlastní schopnosti hráčů,“ našel hlavní aspekty úspěšného týmu Jan Knobloch z Lysé nad Labem, fotbalista Bohemie Poděbrady, který má druholigové zkušenosti.

Právě jeho pohled je ještě širší. „Podle mě je největší devízou trenéra, že má skvěle poskládaný realizační tým. Moc se mi líbí stoperská dvojice Kúdela - Zima,“ přidal Knobloch, který je spíše ofenzivně laděný.

Štěpán Urban z Kolína, v současné době fotbalista Poříčan, strávil mládežnický věk ve Spartě. Platil za obrovský talent. Přestože Sparťan, měl jen slova chvály. „Samozřejmě pro český fotbal je to jedině dobře. Slavia byla ve dvojzápase lepší a postoupila zaslouženě. Přišlo mi, že pro Leicester je důležitější liga a chtěli to jen důstojně odehrát. Hlavně druhý zápas,“ řekl Urban.

Hned však přešel na jinou notu a našel případná pozitiva ve prospěch Sparty. „Jelikož jsem sparťan, a Slavia bude mít zase o pár zápasů víc, mohl by se boj o titul ještě zdramatizovat (smích). Trenér Trpišovský má se Slavií dlouhodobý úspěch a potvrzoval už v Liberci, že je nejlepší český trenér. Hráče umí na tyto těžké zápasy dobře připravit. Slavia hrála týmově, ale kdybych měl někoho vyzdvihnout, líbili se mi Zima a Provod,“ našel hlavní postavy čtvrtečního mače Štěpán Urban.

Jiný pohled může mít slávistický fanoušek, jiný příznivec konkurenčního klubu, jiný zase třeba fotbalový trenér. „Výsledky Slavie jsou podloženy kolektivním výkonem, dlouhodobou koncepcí a neuvěřitelnou prací Jindry Trpišovského a realizačního týmu. Myslím, že jeho výhoda je v tom, že si trenérskou prací prošel odspodu. Pamatuji si na to, kdy jsme proti sobě stáli jako trenéři dorostu. On byl tenkrát v Kolíně a já v Poděbradech. Lísteček s poznámkami měl v ruce už tenkrát,“ všiml si Roman Myška, okresní trenér na Nymbursku.

Také on ocenil důležitost postupu nejen z pohledu sešívaných. „Je to samozřejmě další super výsledek pro Slavii, ale i pro český fotbal a to obzvláště v dnešní době. Slavia svým výkonem proti Leicesteru jenom potvrdila, že několik posledních let patří mezi evropské kluby. Mohl bych jmenovat hráče, kteří podali výborné výkony, ale jsem přesvědčený, že Slavia vítězí, protože je tým,“ ocenil týmového ducha trenér Myška.

Slávista tělem i duší - to je Jan Hovorka. Dnes muž v nejlepších letech strávil své jinuorské roky právě ve Slavii. I on se svým synem bedlivě sledující počínání sešívaných. "Asi budu opakovat, co už bylo řečeno. Velký úspěch pro český fotbal, pro Slavii odměna za pracovitost a úsilí chtít se pořád zlepšovat. Jak já s oblibou říkám, když funguje hlava, jde všechno," nabízí svůj pohled kouč z fotbalové rodiny. "Trenér Trpišovsky opět předvedl, že je to velký stratég a psycholog. To jak dokáže s hráči pracovat a připravit je na tyto těžké zápasy, je fantastické. Týmový výkon je jasný a mě osobně se líbili Zima a Kúdela," dodal Hovorka.

Slavia dokázala hodně. Ale její cesta ještě není u konce. Glasgow Rangers bude dalším milníkem pražského klubu?