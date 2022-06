„Naše stará garda je dobře trénovaná, tudíž jsme to těch sedmdesát minut vydrželi,“ vtipkoval po zápase v tropických teplotách slávista Pavel Řehák.

Oslavy odstartovaly vystoupením taneční akademie Shadow pod vedením Dominiky Kozákové. Po dvou vystoupeních dívek ve věku 12 až 14 let přivítaly hlavní aktéry zhruba čtyři stovky diváků. Za doprovodu znělky Ligy mistrů a hráčů přípravek nastoupili na středovém kruhu a přihlíželi ocenění zasloužilých činovníků Sparty Kolín. Dárkový koš a památeční hrnek si odnesli pánové Jaroslav Bejlek, Miloš Holoubek, Pavel Paseka a Čestmír Kaura. Ocenění in memoriam obdržel také dlouholetý správce Jan Kopecký.

„Na tuhle akci jsem se strašně moc těšil, přijel jsem si to užít,“ říká dlouholetý kanonýr Kolína Jan Štoček. „Do Kolína se vždycky rád vracím, chci, aby to tady poznaly i moje děti,“ dodává.

Nabitá kolínská sestava, podstatně mladší oproti svému soupeři, naskočila do zápasu s velkou chutí. Ve 14. minutě orazítkoval břevno někdejší kanonýr Jan Štoček. V první pětatřicetiminutovce přihlížející fanoušci branku neviděli, a tak si museli počkat do druhé půle. Tam se s góly roztrhl pytel.

Zkraje druhého dějství se hned dvakrát razantně prosadil Tomáš Michálek a Kolíňáci se chopili dvoubrankového vedení. Čtyři minuty nato se na druhé straně prosadil David Kalivoda a snížil na 2:1. Kolín si díky Jiřímu Hanušovi velmi rychle vzal dvoubrankový náskok zpátky – 3:1. V 58. minutě vsítil branku Roman Janoušek a bylo to zase jen o jeden gól. Po rozhovoru pro kolínskou televizi zvýšil v 61. minutě na rozdíl dvou gólů Jan Štoček – 4:2. „Po vstřelení gólu se mi ihned vybavily samé krásné vzpomínky a ta spousta gólů. Krásný pocit se tady po tolika letech opět prosadit,“ povídá s úsměvem na tváři jeden z předních hrdinů při postupu do druhé ligy v roce 2014. Slávistické snížení si vzal na starost opět David Kalivoda. Udělal si rychlou kličku doleva a překonal brankáře Černého – 4:3. Dvě minuty před závěrečným hvizdem pálil znovu Michálek, hattricku ale vystavila stopku levá tyč slávistické brány. O pár desítek vteřin později využil přihrávku Štočka Petr Němeček a vstřelil pátý kolínský gól – 5:3. Přestože se zdálo být rozhodnuto, slávisté Kolínu zavařili v poslední minutě. Na 5:4 upravil druhým gólem v zápase Roman Janoušek. Výsledek zápasu byl ale až druhořadý, především šlo o pobavení diváků. „Byl to zápas pro místní lidi, kteří oslavují 110. výročí kolínského klubu, jen škoda, že nejspíš kvůli počasí nepřišlo víc lidí,“ říká Pavel Řehák, asistent trenéra Trpišovského u A týmu Slavie Praha.

„S některými kluky jsem se viděl po deseti letech. Dali jsme si čísla a řekli jsme si, že se musíme sejít na pivo. Bylo to příjemné setkání,“ řekl nostalgicky Štoček.

Celé utkání doprovázel i připravený program. Pro děti bylo připraveno malování na obličej a skákací hrad, dospělí se zakoupením zápasového programu dostali do slosování o ceny od partnerů akce a o poločase si tři chlapci zasoutěžili o podepsané rukavice Přemysla Kováře, brankáře A týmu Slavie Praha. Nesoutěžící se mohli podívat na zápas přípravek kategorií U10 a U9 nebo si zakoupit ručně vyráběná srdíčka, z čehož celý výtěžek poputuje na rehabilitace šestileté Viktorky s epilepsií a začínající spasticitou dolních končetin. V celkovém součtu se vybralo 6 000 Kč!

Tímto oslavy jubilejního výročí v Kolíně nekončí. Na 20. srpna klub chystá další akci, podrobnosti se dozvíte během následujících týdnů.

Tomáš Šulc