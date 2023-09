/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalový klub SK Český Brod funguje už neuvěřitelných sto dvacet pět let. A k oslavám si přizval tým složených z osobností sportovního a kulturního života. Jedním z gratulantů byl právě Sigi team. To byl také hlavní tahák celodenního programu.

Z fotbalových oslav 125. výročí založení SK Český Brod. Přijel Sigi team | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Menu na českobrodském stadionu Kutilka bylo bohaté na fotbalová utkání. Od mládežníků přes divizní A tým až po starou gardu. Právě její zápas se Sigi teamem nabitým známými osobnostmi byl hlavním bodem oslav. A ty se povedly náramně. „Oslavy se určitě povedly, přálo nám i báječné počasí, lidem se to hodně líbilo,“ uvedla po akci tisková mluvčí pořadatelského klubu Iveta Librová.

Slavnější a zkušenější tým okolo sparťana a bývalého reprezentanta Horsta Siegla vyhrál o čtyři branky 6:2. Některé góly byly výstavní. Exhibiční klání si nenechali ujít takové veličiny jako Antonín Panenka, Tomáš Hübschman, Ladislav Vízek, František Straka, Miroslav Matušovič, nebo hokejista Tomáš Vlasák.

Pořadatele potěšil i divácký zájem. „Na Sigi team bylo zvědavo tři sta platících diváků, plus dalších sto, kteří přišli na áčko a plus všichni ti, kteří kteří jsou naši členové nebo doprovodili své děti a neplatili. Takže si myslím, že v areálu bylo asi šest stovek diváků,“ přidala Librová.

Český Brod nezískal body ani na šestý pokus

Součástí slávy bylo také vyhlášení nejlepší fotbalové jedenáctky posledních pětadvaceti let. A i mezi nimi byli hráči, kteří v minulosti okusili nejvyšší soutěž – gólman Bartalský, záložník Foldyna nebo obránce Hrdlička. Nejvíce hlasů v anketě získal oblíbený „Pišta“ Štefančík.

„Třeba Peter Bartalský u nás působil jen půl roku, ale evidentně tady zanechal hlubokou brázdu, a byl zvolen nejlepším brankářem. A o jeden hlas předskočil Honzu Klímu, který toho odchytal hodně a když bylo potřeba, tak do Brodu přijel a je pro něj srdeční záležitost,“ řekl Librová. „Suverénně nejvíce hlasů ale získal Michal Štefančík,“ přidala tisková mluvčí českobrodského klubu.

Možná jedinou kaňkou oslav byla další porážka domácího divizního mužstva. Už šestá v pořadí a tým je stále bez bodu. „Takový vstup do sezony jsem za dvacet tři let, co dělám vedoucího A mužstva, opravdu nezažil. Ještě neházejme flintu do žita, nicméně situace začíná být mírně řečeno vážná,“ uvedl vedoucí českobrodského celku Jan Křen.

Nejlepší jedenáctka Českého Brodu za posledních 25 let

Brankář: Peter Bartalský

Obránci: Michal Mrázek, Richard Margolius, Tomáš Hrdlička, Miroslav Šmejkal

Záložníci: Aleš Foldyna, Petr Nekolný, Michal Kopecký, Aleš Moravec

Útočníci: Michal Štefančík, David Fikejz