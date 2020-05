OBRAZEM: Fotbalisté Kouřimi začali pozvolna. Na programu byla jen hra

Nejen profesionální fotbalisté se připravují na boje ve svých soutěžích. Už i amatéři vlétli do přípravy rovnýma nohama. Své o tom ví i fotbalisté Kouřimi, účastník nejvyšší okresní soutěže. „Začali jsme už minulý týden. Kluci byli nažhavení, bylo to na nich vidět. A také se to projevilo na docházce,“ řekl člen kouřimského výboru Jan Kočí.

Fotbalisté Kouřimi při tréninku | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský