Hlavním bodem programu bylo utkání týmu Real Top Praha proti domácí staré gardě. Při exhibičním charitativním zápase se po trávníku proháněli bývalí fotbalisté Jiří Novotný, Lukáš Zelenka, Jan Rajnoch nebo Radek Šírl. Z herců potěšili „Jarda Kužel“, Leoš Noha nebo Suchařípa. „Diváci byli maximálně spokojeni. A Real Top byl fotbalový,“ uvedl po oslavách Martin Snížek, člen kouřimského výboru a hráč A týmu Kouřimi. „Důležité bylo, že nám vyšlo počasí. Zapršelo si před akcí a v průběhu už jsme měli pěkné počasí. Takže super. Prodali jsme tisíc pět set lístků do tomboly. Na tombole jsme vydělali tak třicet tisíc, na vstupném padesát. Pak kluci něco vybrali mezi sebou, takže výsledná částka je před devadesát tisíc,“ mnul si spokojeně ruce Snížek.

Zápas Real Topu Praha sledovalo kolem čtyř set diváků. Valná většina z nich pak zůstala i na mistrovský zápas kouřimského áčka v okresním přeboru proti Plaňanům. V hledišti bylo na tři sta fanoušků. I toto střetnutí přispělo ke zdařilému průběhu a důstojným oslavám kulatého jubilea. Domácí prohrávali už nula tři, deset minut před koncem ještě o dvě branky dva čtyři. Nakonec Kouřim vyrovnala a pak vyhrála na penalty. O dobrý výsledek se přičinil právě Martin Snížek, autor hattricku. Jeden gól dal Patrik Jirků. „Už takový gól asi nedá. Bylo to z náběhu a z první,“ usmíval se autor tří kouřimských gólů.

V poločase zápasu gardy a Real Topu předávali domácí funkcionáři pamětní medaile bývalým fotbalistům a činovníkům. „Ocenili jsme sedmadvacet lidí. Nepřišli jen tři, kteří byli omluveni. Takže taky paráda. „Všechno se povedlo na výbornou, bylo to parádní. Všechno klaplo,“ měl radost z organizace oslav Snížek, který si je ale moc neužil. „Asi jsem ten poslední, co si to užil. Dělal jsem třeba rozhodčího nebo i pingla,“ smál se Snížek.

O den dříve se uskutečnilo setkání bývalých kouřimských fotbalistů a funkcionářů. „Posezení bylo velmi fajnové. Přišlo asi sto padesát lidí, příjemně se povídalo,“ těšilo kouřimského funkcionáře. „A první cenu v tombole, kterou byl televizor, vyhrál náš brankář Lukáš Havránek,“ práskl Snížek. „A vlastně všechny ceny zůstaly v Kouřimi,“ dodal.