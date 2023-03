Mužstvo kouče David Hubáčka trénuje od 18. ledna, hráči se připravují dvakrát týdně. Jevany se zúčastnily zimního turnaje v pražských Kyjích, kde skončily na sedmém místě. „Tam jsme nastupovali často s dorostenci a náhradníky v sestavě. Stále nám někdo kvůli zranění chyběl, nebo byli hráči na horách,“ uvedl trenér Jevan David Hubáček. „Hráli jsme sice docela dobrý fotbal, ale stejně nám to neukázalo to, co jsme potřebovali vidět. Chybělo nám často hodně hráčů a to bylo znát. Loni jsme hráli na stejném turnaji o první místo. Vzadu hráli mladí kluci, kteří ukázali, že když budou makat, můžou hrát,“ přidal kouč. „Každopádně jsme se utkali s kvalitními týmy z vyšší i nižší soutěže.“

Jevany neměly v plánu soustředění a připravovaly se v domácích podmínkách. „Ale dělali jsme v přípravě všechno s balonem. Jeli jsme přepínací baga a podobně. Já nejsem zastáncem nějakého běhání v lese, nejsme atleti,“ usmál se Hubáček.

Co se týče změn v kádru, to zatím není vůbec jasné. „Není zatím nic dané, všechno bude později. A také podle zdravotního stavu Štefančíka. Jinak je vše při starém. A po roce se nám uzdravil Moško,“ prozradil jevanský kormidelník.

Příprava zatím podle trenéra splnila to, co splnit měla. „Jen ta docházka není ideální. Ale je to složité. Dřív jsme se scházeli na trénincích všichni, teď jsem rád, když máme deset nebo dvanáct hráčů na tréninku. To je taková kaňka na přípravě,“ uznal kouč.

A jaký je cíl mužstva v jarní části soutěže? „Předvádět líbivý fotbal, hrát kombinačně. Je to o fyzičce,“ má jasno Hubáček. „Když nám v zápase dojde, musíme přejít na jiný styl. Na postup je jasným kandidátem Sedlec, ten nás přehrál, je o třídu výš než ostatní týmy. My chceme co nejvíce bodovat a pak se uvidí,“ dodal jevanský trenér David Hubáček.