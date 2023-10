/VIDEO, FOTOGALERIE/ Parádní úvodní poločas sehráli fotbalisté třetiligového Kolína proti prvoligovému mužstvu ve třetím kole MOL Cupu, to ale na klokany nestačilo. Ti po přestávce pětkrát udeřili a rozhodli bez potíží o tom, že si zahrají v dalším díle se Spartou Praha. Na sváteční utkání se přišlo podívat přes dva tisíce diváků. A to ve městě na Labi dlouho nepamatují. Bohemka v Kolíně vyhrála jasně 7:1.

Z fotbalového utkání třetího kola MOL Cupu Kolín - Bohemians 1905 (1:7) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Byl to opravdu svátek. Takhle našlapaný kolínský stadion v Borkách dlouho nebyl. A asi zase nebude. Na utkání domácího mužstva hrajícího Českou fotbalovou ligu s pražskými klokany bylo zvědavo více než dva tisíce lidí. „Návštěva je něco, proč ten fotbal děláte. Vždycky chcete, aby na vás přišli diváci. Kéž by to tak bylo i v dalších zápasech,“ uvedl po utkání kolínský fotbalista Jan Neuberg.

Jeho tým statečně vzdoroval v prvním poločase. Na jeho začátku sice inkasoval, pak se zvedl a začal zlobit. Jenže přišlo druhé okénko v domácí obraně a Bohemians byli o dva kroky napřed. Také Kolín měl své šance. Především hlavička kapitána Vondráčka po gólu volala, jenže proti byl gólman Reichl a vytáhl skvostný zákrok. Po něm ale kopali domácí rohový kop a Neuberg hlavou snížil. Kolínská euforie byla zpět.

Prohlédněte si fotogalerii Michala Bílka:

Domácí mužstvo srazili dva hráči. Ladislav Mužík a Matyáš Kozák dali po třech gólech, sedmý přidal Hrubý. Na straně kolínských barev zůstal jediným střelcem obránce Neuberg. Toho potěšil výkon v prvním poločase. „První půle byla dobrá, pak to bylo špatné. Paradoxně škoda toho prvního poločasu, v němž jsme měli větší šance, tři tutové gólovky, po kterých jsme mohli zaslouženě vést. Góly jsme soupeři darovali, byli to jejich jediné dva šance po našich chybách. To ale k fotbalu patří,“ konstatoval po zápase autor jediného kolínského gólu.

Osobnost Deníku: Lukáš Šindelář kopl penaltu podle svých slov jako dřevák

Velké zklamání prožíval i trenér Vasil Boev. „Výsledek je hodně krutý. Ale musím zápas rozdělit na dvě poloviny. Odehráli jsme velice kvalitní první poločas, hráli jsme to, co jsme chtěli. Vysoko jsme presovali a nebyli jsme ani horší s balonem. Rozdíl byl v kondici. Navíc Bohemka je zkušený tým, samozřejmě dobře trénovaný a přehrála nás hlavně fyzicky. Druhou půli jsme už nestíhali. Nezachytávali jsme pohyb za obranu a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale za první půli musím klukům poděkovat,“ hodnotil utkání kolínský kormidelník.

I jeho nadchla vysoká a nečekaná návštěva. „Bylo to perfektní. Pro město i pro fotbal v Kolíně. Byl to pro všechny velice dobrý zápas a všichni si to užili. Doufám, že diváci nejsou zklamaní. Já jsem určitě zklamaný, ale diváci viděli Bohemku, velice dobrou a vyrovnanou první půli, takže to bylo dobré,“ přidal Boev.

Hostující Ladislav Mužík dal všechny tři své branky po změně stran. „Já jsem úplně nadšený,“ hlásil po hattricku forvard klokanů. „První dvě šance jsem spálil, pak mi tam jedna spadla tím se to odšpuntovalo. Jsem za to hodně rád,“ usmíval se Mužík.

Ten přiznal, že jeho tým měl před zápasem z kolínského celku mírný respekt. „Věděli jsme, že to nebude lehké utkání, protože Kolín je doma hodně nepříjemný. Vstoupili jsme do zápasu dobře, dali jsme rychlý gól a to nám pomohlo. Měli jsme to pod kontrolou, ale pak jsme na pět nebo deset minut vypadli a dostali jsme kontaktní gól. Byli jsme rádi za poločas. Po přestávce jsme dali rychlé góly a už jsme to kontrolovali a zvládli to,“ radoval se z postupu autor hattricku.

Radost fanoušků Bohemians po šestém gólu z penalty:

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Před devíti lety vedl kolínský tým současný kouč Bohemians Jaroslav Veselý. Tehdy to bylo ve druhé lize. Nyní se tak vrátil na místo, které dobře zná. Ale se svým týmem domácí rozhodně nešetřili. „Pro nás zápas s dobrým koncem. V takovém zápase je pro favorita důležité brzy vstřelit branku a nám se to podařilo. I vzhledem ke stavu trávníku, který není v Kolíně ve valné kondici. Kdyby vyrovnaný stav trval déle, bylo by to výhodnější pro domácí. Tím, že jsme se brzy gólově urvali, měli jsme zápas téměř celý pod naší kontrolou. Domácí zahrozili v době, kdy vstřelili branku a měli tam ještě jednou šanci. Tam se to lámalo do zajímavějšího průběhu pro domácí. Ve chvíli, kdy jsme dali branku na tři jedna, si domácí přestali věřit a my jsme to kontrolovali. Výsledek je pro domácí krutý, ale my jsme chtěli vstřelit co nejvíce branek, aby se kluci chytli. Nechtěli jsme to vypustit, i proto to bylo ke konci pro domácí hodně těžké,“ řekl po utkání kouč klokanů.

Děkovačka fanoušků střídající ikoně klokanů Josefu Jindříškovi:

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Jeho tým vyzve v dalším kole Spartu. Větší sláva by to byla pro Kolín, ale bohužel. „Nás hlavně teď čeká Jablonec, takže my se soustředíme na tento zápas. Pak na Slavii. Pak přijde ten trojboj, bude to zajímavý týden. Budeme mít Slavii a dvakrát Spartu. Nebude to nic jednoduchého, ale fanoušci to chtěli, my jsme jim to chtěli dát, takže to bude na nás, jak se s tím popereme,“ dodal Jaroslav Veselý.

Sparta Kolín - Bohemians 1905 1:7

Branky: 39. Neuberg – 7., 33. a 81. Kozák (3. z PK), 52., 67. a 85. Mužík, 57. Hrubý. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: Hakl, Šnajdr – Hrubý. Diváci: 2200. Poločas: 1:2.

Sparta Kolín: Tůma – Šnajdr, Soběslav, Neuberg, Hakl, Štancl (74. Drobnyi), Čapek (65. Jaroš), Breda, Vondráček (78. Soukup), Veselý (74. Snížek), Sodoma (65. Trýzna).

Bohemians 1905: Reichl – Dostál (76. Farkaš), Křapka, Hybš, Vondra, Beran, Jindříšek (63. Smrž), Hrubý (63. Jánoš), Kovařík (76. Lehovec), Kozák, Mužík.