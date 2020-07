Hvězdný tým – Lysá 9:6

Bylo jasné, že prim bude hrát ofenziva. Na bránění se moc nemyslelo. „Exhibice? V žádném případě. Budeme hrát naplno, jakoby šlo o body,“ hlásil před utkáním jeho hlavní aktér Václav Sosnovský, který s fotbalem ale nekončí. Bude hrát doma v Bříství.

Třiačtyřicetiletý veterán si postavil hvězdný tým, v jeho sestavě se představil třeba exsparťan Jan Flachbart. A také skóroval.

„Velká spokojenost. Nikdo se nezranil,“ ulevil si po zápase Václav Sosnovský. „V prvním poločase byla lepší Lysá, pak polevila a lepší jsme byli my. Bylo to fajn odpoledne a já moc děkuji všem, že se takové utkání mohlo uskutečnit,“ nezapomněl na ostatní třiačtyřicetiletý nestor, který prožil svá nejlepší fotbalová léta v Litoli. „Já jsem moc spokojený, bylo to opravdu super,“ přidal „Sosigól“.

Radost z příjemného odpoledne měli i funkcionáři lyského klubu. „Bylo to velice povedené a důstojné. Jen jsem čekal více lidí, ale to se nedá nic dělat. Poděkování patří vedení i hráčům, že jsme mohli takovou rozlučku pro našeho velkého kamaráda Vendu uspořádat,“ byl nadšený Václav Šlingr, vedoucí lyského mužstva, který v tomto utkání nahradil na pozici trenéra Matěje Brabce. Ten si zahrál na straně soupeře.

„Fotbal se povedl, i když my jsme druhou půli vypustili. Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo, gól dala celá Vendova rodina,“ uvedl Šlingr. „Ale co bych chtěl vypíchnout, to je fakt, že si s námi Venda poprvé, co je v Lysé, dal pivo a dokonce panáka. To jsem nezažil,“ smál se Šlingr.

Porušení životosprávy přiznal i sám Sosnovský. „Měl jsem sedm Plzní, sedm panáků. Asi po sedmi letech jsem se pěkně zkulturnil. A mám zase na sedm let vybráno,“ smál se Sosnovský.

Těsně před utkáním dostal loučící se fotbalista a trenér dárkový balíček a dres s číslem 23 a jmenovkou SOSIGÓL, ve kterém Sosnovský celý zápas odehrál.

Branky: Sosnovský senior 3, Nepovím 2, Sosnovský junior, Sosnovská (z PK), Korec, Flachbart – Hanke 2, T. Kříž 2, Šnajdr 2.

Hvězdný tým Václava Sosnovského: Fišer – Flachbart, Borovička, Murárik, Černý, Moudrý, Matěj Brabec, Sosnovský st., Sosnovský ml, Sosnovská, Vobořil, Nepovím, Korec, Karásek.