Dvakrát finále. Středočeské fotbalové výběry na hrách zazářily

Liberecký kraj – Hned dvěma cennými kovy se na medailové úrodě druhého nejúspěšnějšího kraje (28-24-23) na nedávno skončené deváté Letní olympiádě dětí a mládeže podílely fotbalové týmy. Středočeský výběr chlapců do 14 let svůj turnaj vyhrál, dívky došly v premiéře na hrách rovněž až do finále.

„Olympijský turnaj krajských výběrů je nejtěžším pro tuto věkovou kategorii v Česku,“ připomněl profesionální trenér mládeže středočeského fotbalového svazu Milan Kormaník sedm těžkých zápasů, které na hráče čekaly v pouhých čtyřech dnech. Navíc za obrovského vedra. „Turnaj pro nás nezačal dobře, neboť pro zranění už první den odstoupili hned dva hráči,“ vrátil se Milan Kormaník na začátek bojů ve skupině. Tu hráči s trvalým bydlištěm v největším kraji v konkurenci Vysočiny, Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého a Olomouckého ovládli. Úspěch podtrhly dívky, kterým se povedlo totéž. Chlapci se ve finále utkali s vítězem druhé skupiny – výběrem Pardubické kraje. Zápas, který přenášel kanál ČT Sport, se nevyvíjel dobře. V poločase Středočeši prohrávali 0:2. Ve druhém po zlepšeném výkonu srovnali a měli i šance na vítězný gól. Rozhodnout ale musely penalty, ve kterých byli svěřenci trenéra Daniela Huni úspěšní. Zlatý výběr vytvořili hráči z celkem pěti klubů. Nejpočetnější zastoupení měl FSB Vlašim, tedy tým, který nehraje nejvyšší žákovskou soutěž. „Kluci z Vlašimi předvedli nejen na tomto turnaji, ale i v utkáních mezikrajské soutěže FAČR vysokou kvalitu ve své kategorii. Dokazuje to, že správně nastavený tréninkový proces dokáže vychovávat šikovné hráče i v nižších soutěžích. Ostatní nominovaní pak potvrdili, že ve svých žákovských ligových týmech patří mezi lídry. Velké poděkování patří všem trenérům, kteří se o hráče ve svých klubech takto starají a navíc je dokáží připravit i pro krajské výběry,“ chválil Kormaník. Děvčata se ve finále střetla s výběrem Jihomoravského kraje, ale tentokrát byl soupeř nad jejich síly. Přesto samotná účast ve finále byla pro dívky velkým úspěchem. Podle Milana Kormaníka byl dívčí turnaj neméně náročný. „Výběr tvořily dívky z větších i menších klubů. Všechny nominované prokázaly, že se v nominaci ocitly oprávněně. Druhé místo bylo sladkou odměnou za jejich snažení. Rovněž zde patří poděkování všem klubovým trenérům za jejich výbornou práci,“ uzavřel. Kdo reprezentoval Středočeský kraj Chlapci U14: Antonín Nerad, Petr Toula, Šimon Kameník, Martin Řezníček, Matěj Zachoval, Lukáš Pajk (FSB Vlašim), Viktor Baier, Ondřej Deml, Kevin Huňa, Dominik Šustr (1.FK Příbram), Filip Kolář, Štěpán Vajgl, Matěj Zaplatílek, Jan Buryán (FK Mladá Boleslav), Jakub Lopatář, David Mikulanda (SK Slavia Praha), Matěj Šelicha (FK Dukla Praha). Trenér Daniel Huňa, vedoucí Miloš Malina. Dívky U14: Eliška Vondrová, Natálie Šťastná, Anna Bárková, Michaela Hamplová, Natálie Šermauerová, Michaela Machotová, Ester Svobodová (AC Sparta Praha) Tereza Krajčová, Lucie Trefilová (ABC Braník), Adéla Matějíčková (Kovohutě Podlesí), Lenka Černá, Karolína Vojáčková (FK Dukla Praha), Pavlína Rezková (Minerva FF), Karolína Vokurková (SK Lhota). Trenéři Jakub Kowolowski, Miroslava Lodeová.

Autor: Luboš Kurzweil