Divizní Kladno vás odvolalo, ale třetiligový Kolín je vlastně ještě polepšení si, ne?

Nikdy člověk neví co se stane. Nás vlastně vyhodili z Kladna, ale přišla nabídka z vyšší soutěže. Pro nás je super posunout se výš, navíc Kolín chce pracovat koncepčněji a postupnými stupínky, než hrr, jak to to bylo v Kladně. Dýchá se nám tam lépe.

Kladno prahne dlouho po ČFL a povedlo se mu tým hodně posílit. Nakonec se však ukázala i kontraproduktivita tak velkého množství nových šikovných fotbalistů. Jak jste s tím bojoval?

Samozřejmě vedení rychle chtělo do ČFL a mělo původně v plánu dát to Zdeňku Haškovi, jenž jim to však odmítl. A tak jsme přišli my, nicméně tak trochu narychlo. A tak to nejde. Buď se jde přímou cestou a nekouká se nalevo napravo, nebo ne. U nás se každý zásek řešil špatně: ne proč se stal, ale jak to mělo být. To za mě nejde.

Přece jen ale bylo ztrát hodně. Venku byl tým poloviční a pak už nevyhrával ani doma, proč?

Od prvního zápasu jsme na sobě měli trochu bič. Námluvy se Zdeňkem Haškem sice vedení nevyšly, ale čekalo se, že jednou vyjdou. My chtěli tak trochu kouzlit, ale nedokouzlili jsme. Poztráceli jsme nějaké body, ale to je život. Ono nic nejde hned. Když chcete postoupit, uděláte za prachy hráče, jenže to není úplně můj způsob, protože taková věc za čas kluby doběhne. Protože i kdyby Kladno získalo nějaké zkušené borce, aby mu pomohli, pak už se jim nebude chtít hrát třetí liga a kde pak budou? Proto tvrdím, že postoupit je třeba s týmem, který bude v nové soutěži konkurenceschopný. Proto si myslím, že my to rozjeli slušně, ale času bylo prostě málo a linie úspěchu a neúspěchu je tenká. Byla proti nám.

Říkáte, že Kolín pracuje koncepčněji, ale také už jste snad třetí a vlastně dokonce čtvrtým trenérem v téhle sezoně, že?

Vlastně ano, odvolaného Petra Pavlíka nahradil na jeden zápas manažer Jaroslav Havrda. Pak přišel Vasil Boev, jenže ten odešel v zimě za jinou nabídkou Velvar, takže ten případ není stejný. Navíc i Petr Pavlík tam působil dlouho jako hráč a pak i jako trenér, nebyla to žádná nahodilá volba. Za mě bych spíš vyzdvihl práci Jardy Havrdy, který mančaft vystavěl opravdu fotbalově.

Ještě se zeptám na syna Davida, dnes už oporu Slavie. V to pro vás ne úplně veselém závěru roku vás musel hodně potěšit, když dal proti Moldavsku extrémně důležitý gól a vlastně poslal Čechy na Euro?

To byla samozřejmě pecka. Já mám radost z obou našich kluků, ať už z Dády, který si to vydřel svou zarputilostí, tak z Matesa v Dukle. U srdíčka to zahřeje, ale nemáme to tak, že bychom chodili a plácali se za to, jaký kdo z nás dal gól, a že to byl můj kluk. My si to užíváme všichni, kluky fotbal baví a to je pro mě základ. Oni tím žijí, diskutujeme o fotbale 24 hodin denně, a když dáme pauzu na jídlo, stejně zase u fotbalu skončíme. Ten Davidův gól byl třešnička na dortu celého roku, protože od něj to asi nikdo nečekal.

A už máte lístky na Euro?

(smích) Nemám! A doufám, že kluk nějaké dostane!