Zimní příprava nebyla podle výsledků ideální, ale to není to, na čem lpí. Důležitá je mistrovská sezona. „Máme v kádru hodně mladých kluků, takže postupně dostávali šanci. Občas byl ten přechod z dorostu znát. Ale poslední dva přípravné zápasy už snesly přísnější měřítko. Bylo vidět, že si to postupně sedá. Uvidíme, jakou formu si přeneseme do jarní části,“ podotkl Frýdek.

FOTO: Kolín věří ve známé rčení do třetice všeho dobrého. Chce postup

Kádr oproti podzimu nezůstal pohromadě. „Odešel brankář Malina do Neratovic, Ceccarelli do Králova Dvora a Herzán si hledá angažmá. Bohužel kvůli zranění jsou zatím mimo hru Štětina, Nekolný a Regner. Naopak nás posílili Obermayer z Povltavské, Čičatka z Vlašimi, Honc z Čáslavi a Topol z Vyšehradu. O dvou jménech ještě jednáme,“ objasnil Frýdek.

Český Brod vstoupí do sezony utkáním v Lounech, sousedem v tabulce.

„Po zimní přestávce se uvidí, jak na tom budeme, ale čekám vyrovnaný zápas, stejně jako byl u nás v létě. Podle výsledků nemůžu hodnotit formu soupeře. Bude záležet na momentální formě,“ uzavřel Martin Frýdek.