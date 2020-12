Všechny krajské soutěže kromě I. A třídy žáků začnou podle termínové listiny o víkendu 27. a 28. února, tedy o měsíc později. Na neodehrané podzimní zápasy budou navazovat odvety, končit by se mělo o víkendu 26. a 27. června.

Některé týmy budou muset stihnout ještě dohrávky z nekompletně odehraných podzimních kol, takže na ně může čekat až pětadvacet mistrovských zápasů. Vše je ovšem závislé na vývoji situace s koronavirem.

Už před zahájením soutěžního ročníku bylo avizováno, že pro uznání pořadí bude nutné odehrání více než padesáti procent utkání. Jestli dojde i na diváky, bude patrné podle rozvolňování pravidel.

Otázky

1. Co říkáte na to, že Česká fotbalová liga a divize se mají znovu rozjet už o víkendu 30. a 31. ledna?



2. Už máte nějaký plán přípravy?



3. Těšíte se na restart soutěží?

ČESKÝ BROD

Miroslav Tomáš (manažer)

1. Co bych na to mohl říct? Je to něčí rozhodnutí a my ho respektujeme.

2. Sejdeme se před Vánocemi na takovém informačně koordinačním tréninku. Ostrý start přípravy máme naplánovaný na začátek ledna. Do začátku soutěže stihneme odehrát dvě přípravná utkání.

3. Řekl bych, že je to takové těšení se s obavami zároveň. Doufám, že se sezona dohraje bez dalších přerušení.

KOLÍN

Jaroslav Havrda (manažer)

1. Z pohledu vedení klubu je to holý nesmysl, neboť nedisponujeme dostatečnými plochami v rámci umělé trávy a bude to další zásah do finančního rozpočtu našeho klubu. Navrhovali jsme, pokud by se začalo v původním termínu a během jarní části by se vložily čtyři středeční termíny, končilo by se v poklidu na konci června. Toto vše za předpokladu, že pandemická situace bude příznivá, ale komise rozhodla tak, jak rozhodla. Připomíná mi to rok 1938.

2. Ano, v současné době hráči mají individuální tréninkový plán. V pondělí 14. prosince bychom se měli po delší době všichni sejít a absolvovat do konce roku několik tréninkových jednotek a začátkem roku 2021 už jeli v klasické zimní přípravě. Máme naplánovaná čtyři přípravná utkání, generálku sehrajeme 23. ledna v Jablonci.

3. Mám z toho smíšené pocity. Jsme vedoucím týmem skupiny C a naše ambice se nemění, nicméně nevím, jaký dopad bude mít na náš tým tak dlouhá pauza. Ale věřím, že se dobře připravíme a budeme pokračovat ve stejných výkonech, jakými jsme se prezentovali v úvodu podzimní části.