/Video, fotogalerei/ Těšil se na zápas proti svým bývalým spoluhráčům. Na něj ale nedošlo. Fotbalista Velimi Jan Kukal, který strávil část podzimní sezony v Kutné Hoře, nemohl v mistrovském utkání krajského přeboru proti Spartě nastoupit, na hřiště ho nepustily zdravotní problémy. Vše si vynahradil v utkání velimské rezervy v I.B třídě, které pomohl hattrickem k výhře 3:1 nad týmem Pátku.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pátek | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Hattrick jste proti Pátku nastřílel během prvního poločasu, čímž jste vlastně rozhodl celé utkání. Povedlo se vám už něco podobného?

Dlouho jsem pátral v paměti, jestli se mi povedlo něco podobného. Vzpomněl jsem si na jeden hattrick, tenkrát jsme vyhráli 7:1 a to nebylo takové. Párkrát se stalo, že jsme vyhráli 1:0 nebo 2:1 a já jsem se prosadil, ale tohle jsem si fakt užil.

Po změně stran jste se už střelecky neprosadili. Zlepšil se Pátek, nebo jste spíše bránili výsledek?

Určitě jsme výsledek nebránili. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme další góly přidat a naše vítězství upevnit. Neřekl bych, že se Pátek nějak zlepšil, měli jsme několik dalších šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Myslím si, že jsme měli zápas pod kontrolou a soupeře do žádné veliké akce nepustili. Bohužel jsme dostali smolný gól z rohu, ale ani to nás nějak nerozhodilo.

Hvězdy v prachu: Poborský, jak ho neznáte. Miláček fanoušků vzešel z Bejkárny

Jak těžké utkání proti posílenému Pátku to bylo?

K zápasu jsme přistoupili zodpovědně a s pokorou. Věděli jsme, že Pátek posílil a před zápasem nás na to trenér upozorňoval. Kluci ale celý zápas suprově odmakali a nevypustili jediný souboj. Na hřišti jsme cítili, že jsme lepší, že se můžeme spolehnout jeden na druhého a to nám strašně pomohlo.

V sobotu hrálo velimské áčko na stadionu Kutné Hory, kde jste strávil část podzimní sezony. Teď jste chyběl. Co bylo příčinou?

Ani o tom nemluvte. Noc před zápasem jsem celou protrpěl. Nevím, jestli jsem měl nějakou virózu nebo co, ale ráno jsem nezvládl skoro nic. Pokaždé, když jsem se rozhodl odjet a šel k autu, tak jsem se otočil a běžel zpět k záchodu. Na zápas jsem dojel také až někdy v padesáté minutě, dřív jsem prostě nebyl schopen.

Byl jste hodně zklamaný, že jste si nemohl proti svým bývalým spoluhráčům zahrát?

A jak. Byl to pro mě zápas jara. Už na podzim jsem do vzájemného zápasu nemohl zasáhnout a o to víc jsem se na tenhle duel těšil. Celý mančaft z Kutné Hory mám rád, ale chtěl jsem je porazit a být toho součástí. Já tyhle věci hodně prožívám a cítil jsem se vážně špatně, že jsem nemohl do zápasu zasáhnout. Tyhle „velké“ zápasy mě baví.

Kanonýr Deníku: První Sixtovy čtyři góly v zápase odšpuntovaly gólovou salvu

V neděli jste si to ale vynahradil třemi góly. Berete to také tak?

Neděle byla nádherná. Ještě jsem ten den měl nějaké střevní potíže, ale nenechal jsem se rozházet a zápas jsem si od první minuty hrozně užíval. Byl jsem rád, že můžu hrát devadesát minut a myslím, že to bylo vidět. Kdybych mohl, tak bych vyměnil jeden gól za zápas v sobotu (smích). Nechci říct, že jsem si to vynahradil, protože takových zápasů v sezoně není moc.

Velimská rezerva se nyní dostala do čela tabulky. Může mužstvo soutěž vyhrát?

Vždycky říkám: Proč ne? Velimské béčko je suprově poskládané a panuje tam hrozně příjemná atmosféra, což je za mě základ všeho. Mají tam zkušeně hráče, kteří jsou doplnění mladými kluky a fungují, jak mají. Navíc trenér Jirka Ptáček vždycky vymyslí neuvěřitelný tah v sestavě, který nikdo nečeká, ale pokaždé mu to vyjde na jedničku (smích). Bude to ještě dlouhá a složitá cesta, ale myslím si, že tam kde jsou teď, jsou zaslouženě.

Jan KUKAL

Bydliště: Kolín

Narozen: Praha

Zaměstnání: technik

Znamení: Vodnář

Záliby: sporty

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: pivínko

Oblíbený film: žádný

Oblíbená hudba: česká klasika