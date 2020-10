Kolín prohrál i čtvrté utkání v sezoně a krčí se na poslední šesté příčce s hrozivým skóre 3:32. „Je to naše první sezona. Šli jsme do ní s očekáváním, že nemáme co ztratit. Je to pro nás zkušenost, přece jen se s klukama ani moc dobře neznáme, hrajeme spolu poprvé, musíme si na sebe zvykat. Do budoucna máme na čem stavět a myslím, že nemusíme skončit příští rok tam, kde jsme teď,“ uvedl kolínský hráč Vít Piskač.

To Praha potvrdila pozici favorita naprosto dominantním výkonem, už v první minutě vstřelil vítězný gól David Pozníček. „Výsledek určitě odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Celý zápas jsme domácí nepustili do vážnější situace, měli jen nějaké náznaky, střely. Myslím, že jsme duel od začátku kontrolovali a mohli jsme dát víc gólů, spoustu šancí jsme neproměnili,“ pronesl pražský forvard Jiří Sodoma.

Do přestávky přidal Kolín další tři góly, dva dal kapitán Stanislav Mařík, jeden Lukáš Kratochvíl. „Jsme noví, do žádného zápasu nemůžeme jít jako favorité, hlavně je musíme odmakat a odbojovat. Protihráči spolu nastupují dlouho a vědí, co hrát, zatímco naše hra nemá hlavu ani patu. Soupeři umějí vyřešit situace rychle do kombinace,“ poznamenal Piskač.

Po přestávce přidali Pražané další čtyři branky, kapitán Mařík pohodlně zkompletoval hattrick. „Kolín je v Superlize první rok, jako nováček to má těžké, hráči nemají návyky na řešení situací. Myslím, že se budou zlepšovat, ale my jsme nic nepodcenili, ukázali jsme sílu a přetavili ji v góly,“ hlesl evropský šampion v malém fotbale Sodoma.

Staropramen Praha vede tabulku západní skupiny celostátní soutěže o skóre před Mostem. Oba celky mají tři výhry a jednu porážku. „Určitě chceme jít do play off z prvního mísa. Samozřejmě nejsme jediní, chce to i Most. Dovolím si tvrdit, že se rozhodne mezi námi a Mostem, kdo postoupí z prvního místa,“ uvedl Sodoma.

Kolín se o první body pokusí příští týden v Příbrami. „V první řadě se potřebujeme zaměřit na obranu, dostáváme v každém zápase hodně gólů, na tom musíme zapracovat. Pořád nevíme, jak jednotlivé obranné situace řešit,“ upozornil Piskač.

Vlci Kolín – Staropramen Praha 0:8 (0:4)

Branky a nahrávky: 1. Pozníček (Slánský), 17. Kratochvíl (Sodoma), 26. Mařík (Pozníček), 30. Mařík (Sodoma), 34. Socher (Mařík), 39. Sodoma (Pozníček), 49. Mařík (Kubek), 54. Kanaval (Sodoma). Rozhodčí: M. Kubečka – Volf. ŽK: Kovařík, Biroš (oba Kolín). Diváci: 15.



Vlci Kolín: Lukáš Dostál – Stanislav Rosendorf, Jakub Kovařík, Vít Piskač, Jiří Oberreiter, Matěj Vojtíšek, David Chvoska, Pavel Myška, Martin Biroš, Petr Linart.



Staropramen Praha: Jaroslav Bellada – David Pozníček, Tomáš Kanaval, Václav Socher, David Baran, Pavel Slánský, Stanislav Mařík, Lukáš Kratochvíl, Jakub Kubek, Jiří Sodoma.