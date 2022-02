Začátek zápasu byl vyrovnaný, jenže ve 14. minutě přišla chyba při rozehrání před vlastním vápnem a domácí útočník zblízka prostřelil brankáře Přibyla – 1:0. Do třinácté minuty byli domácí lepší, pak se obraz hry opět vyrovnal a ve 43. minutě přišla podobná situace jako při první brance a bylo to 2:0. Ve druhé půli brankostroj pokračoval, ale jen ze strany domácích. Zblízka Motorlet zvýšil na 3:0, o pět minut později přišla opět chyba v rozehrávce a manko znovu narostlo – 4:0. V 71. minutě se domácí hráč trefil utěšenou ranou z pětadvaceti metrů a křížnou střelou z levé strany vymetl šibenici – 5:0. Český Brod měl ve druhé půli tři příležitosti, ale byly to jen náznaky a spíše pološance.

Trenér Martin Frýdek hodnotil zápas jako hodně nepovedený. „Velké chyby v obraně, kdy soupeři darujeme branky, a máme nulovou produktivitu. I přes absenci několika hráčů, ať pro zranění či nemoc (Medek, Moravec, Kubiš, Kocourek, Fikejz) šlo zápas odehrát lépe. Takže je stále na čem pracovat,“ podotkl po zápase českobrodský kormidelník.

Poločas: 2:0. SK Český Brod: Přibyl – Václavík, Obermayer, Kejha, Carda – Čičatka, Palečko, Poběrežský, Skořepa, Sklenička – Begič, střídali: Honc, Herzán, Kramář.