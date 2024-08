„Přes tři sta diváků muselo být spokojeno, zvláště ti domácí, s fotbalem na Kutilce. Hrál se pohledný fotbal a to především ze strany domácích. Od začátku byl Brod lepší. V 17. minutě vybojovali domácí míč před vápnem hostí a třemi narážečkami se dostal Václavík před brankáře a skóroval. O chvíli později dal Moravec na zadní tyč Cardovi, ten se ale mýlil, svůj pokus poslal vedle. Ve 35. minutě dostal průnikovku z půlicí čáry Bím a svou rychlostí se dokázal dostat až do vápna a zvýšil vedení. Ve 42. minutě z úhlu sám před brankářem Moravec trefil pouze pravou tyč.

Druhý poločas začal vyrovnanou hrou, nicméně v 58. minutě přišel faul na Bíma ve vápně a z pokutového kopu upravil Křenek na tři nula. Soupeř už jen korigoval v 77. minutě také z penalty Maškem na 3:1 a Brod si už pak postup pohlídal.

„Jsem rád, že to, co jsme si před začátkem v kabině řekli, kluci splnili do puntíku. Navíc dobře se jeví všechny posily – Müller z Dukly Praha, Křenek z Hostouně a Bím z Poříčan. Výhra je naprosto zasloužená,“ radoval se z postupu do další fáze MOL Cupu trenér Českého Brodu Zdeněk Šmejkal. „Za týden nás čeká v sobotu ostrý start v Karlových Varech,“ přidal kouč.

Branky: 17. Václavík, 35. Bím, 58. Křenek (z PK) – 77. Mašek (z PK). Poločas: 2:0.

Český Brod: Přibyl – Štětina, Horálek, Müller, Soukup – Carda, Křenek, Skořepa (74. Vokáč), Václavík – Moravec (79. Blecha), Bím (79. Plucha).