Jeho družina doznala v letní přestávce několika změn. Novák odešel do Povltavské FA, Kejha se bude starat o rezervní tým, ale s áčkem zatím trénuje. „A hlavně mi pomáhá,“ hlesl Šmejkal. Nováčky v divizním kádru jsou osmnáctiletý Müller z Dukly Praha, třiadvacetiletý Bím z Poříčan, střední záložník Křenek z Hostouně, jemuž je dvaadvacet let a z Benešova se vrátil Štetina, který v Brodě už dříve působil. „Máme teď hodně mladý tým, ale to bylo potřeba. Ze starších hráčů jsou v týmu Moravec, Carda a Fikejz,“ vyjmenoval nejzkušenější borce kouč Českého Brodu.

Ten je s šíří i kvalitou kádru spokojený, kdyby se však naskytla šance, rád by ještě jednoho hráče přivedl. „Kdyby se někde objevilo křídlo, asi bychom neváhali. Klidně bychom kádr ještě doplnili. Takže jeden hráč dopředu by se nám hodil,“ prozradil Šmejkal.

Český Brod hraje v sobotu generálku, ta je ale ostrým startem do sezony. Jedná se o předkolo MOL Cupu. „Je to pro nás skoro jako mistrák,“ přitakal kouč divizního celku. „Chceme postoupit, měli bychom další utkání navíc a to by bylo dobře. Takže cíl je postup, pak bychom mohli přivítat kvalitního soupeře,“ dodal Zdeněk Šmejkal.

Tomu ale bude kromě tří zraněných hráčů chybět ještě Farkaš, který dostal v posledním kole minulé sezony červenou kartu a disciplinární komise mu vyměřila pětizápasovou stopku. V případě postupu do dalšího kola MOL Cupu by si tak vyloučený borec odseděl další zápas a byl by dříve k dispozici pro mistrovské zápasy.