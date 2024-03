Český Brod rozjel letošní ročník divize katastrofálně a po šesti kolech byl bodově na nule. Vedení klubu vyměnilo trenéra, za exligistu Martina Frýdka přišel Zdeněk Šmejkal mladší, který to v Brodě velice dobře zná. Tým se nadechl a po po podzimu má patnáct bodů. Jaro přesto snadné nebude. „Cílem je záchrana. Chceme se dostat co nejdříve ze sestupového pásma. Důležitý bude začátek, který je zrovna hodně těžký,“ uvedl kouč divizního Českého Brodu Zdeněk Šmejkal.

Sklenička a Štětina odešli do Benešova, Dudla do Poříčan, hostování skončilo Vlčkovi a Foungalovi. Posledně jmenovaný je v Teplicích. Z Kolína se naopak vrátil brankář Přibyl, ze Žižkova získal klub Horálka. Navíc se po zranění vrátili Carda a Minarčin, což jsou dva klíčoví hráči do základní sestavy. „Nakonec se vrátil Vlček, který bude půl roku pokračovat,“ uvedl Šmejkal.

Zájem měl Český Brod o Bíma z Poříčan, kterého kouč ze svého působení v tamním klubu dobře zná. „Bíma jsme chtěli, ale Poříčany nám ho nechtěly uvolnit,“ podotkl kouč divizního celku, kterému dělá vrásky zranění nejzkušenějšího borce kádru Davida Fikejze. „Ten je minimálně na měsíc mimo, takže start soutěže určitě nestihne,“ přiznal Šmejkal.

Toho celkem potěšila zimní příprava. „Hráli jsme zápasy s těžšími soupeři a nebylo to špatné. Co se týče tréninků, u některých bych si představoval lepší docházku. Ale trénovali jsme třikrát týdně, takže to snad bude v pohodě a fyzicky bychom měli stačit.

A na co se bude kouč a celý tým spoléhat? „Uzdravilo se nám jádro zkušených hráčů, kteří by to měli táhnout,“ dodal Zdeněk Šmejkal.

Ani velimský kádr se nevyhnul změnám. Nebylo jich ale mnoho, o to více jsou možná zásadní. Tým opustil po půl roce velezkušený bývalý ligový obránce Daniel Nešpor, který zamířil do divizní Čáslavi. Jenže ten se v prvním přípravném utkání zranil a start jara nestihne. Opačným směrem putoval ofenzivní fotbalista Jan Hannich. Devětadvacetiletý hráč se v přípravě prosadil střelecky hned několikrát a ukázal, že jeho síla směrem dopředu je velká. A Velim opustil ještě David Koděra, který zamířil do třetiligového Kolína, kde to již z předešlého působení dobře zná. Jenže dvaadvacetiletý borec se v přípravě zranil v prvním kole chyběl i mezi náhradníky.

Kádr rozšířili také tři nadějní dorostenci Pena, Hoření a Pych.

Velim je v tabulce na třetím místě se ziskem dvaceti sedmi bodů. Před ní jsou jen Tuchlovice (28) a suverénní Milín (40). Jenže hned za týmem trenéra Radima Truksy jsou další vlčáci číhající na kořist – až osmé Tochovice ztrácí na Velim jen tři body. Vršek tabulky je pořádně našlapaný. „Našim cílem je vylepšit současné postavení než jsme teď. Jsme třetí s minimálním odstupem na druhý flek, o který se chceme porvat. Rozhodně nechceme být horší než třetí,“ uvedl velimský kormidelník.

Jarní pouť divizní skupinou B rozjede Český Brod v sobotu na hřišti Slaného, Velim bude hrát o den později v Sedlčanech. Oba mače začnou ve 14.30 hodin.