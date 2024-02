Po podzimní části sezony jim patří s pouhými šesti body za dvě výhry předposlední příčka tabulky I.B třídy skupiny C. Fotbalisté Býchor se ale pustili do zimní přípravy a v současné době se chystají stejně jako jiné oddíly na jarní odvety. Kádr doznal jen kosmetické úpravy, hlavní změnou je post trenéra. Odstoupivšího Marka Chvalovského nahradil Ondřej Vaňkát, který vedl tým na začátku sezony, ale pak u týmu jako kouč skončil. Nyní se vrátil a tým chystá na sezonu.

Předposlední celek tabulky začal s tréninkovým drilem 26. ledna, trénuje třikrát týdně kombinovaně na umělé trávě v Kolíně a v domácích podmínkách v Býchorech. Vedení se také zamýšlelo nad možností soustředění, pak od tohoto záměru upustilo. „Soustředění bylo jedním z možných oživení přípravy, nicméně v dnešní době je složité hlavně z časových důvodů takovou akci uskutečnit. Proto jsme od této možnosti upustili,“ uvedl staronový trenér býchorského mužstva Ondřej Vaňkát.

Hlavní náplní celé přípravy je podobně jako v dalších týmech především nabírání kondice. A také práce na taktických věcech. „Zimní příprava je poměrně dlouhá, tudíž se dohání nedotažené věci z přípravy letní. Nejvíce potřebujeme zapracovat na taktické části hry, to přijde v poslední fázi přípravy. Pevně věřím, že plně k dispozici již bude travnaté hřiště, kde bychom všechny prvky natrénovali. Pak je to taková klasika, nabrání kondice. Maximálně se snažíme využít i při kondičních cvičeních míč, aby to hráče bavilo,“ řekl Vaňkát.

Býchory by měly sehrát během přípravného období čtyři přípravná utkání. „Postupně budou našimi soupeři Žleby, Krakovany, Jestřabí Lhota a Libodřice,“ vyjmenoval protivníky kouč Býchor.

Tyto zápasy slouží k vyladění herní formy, ale jsou také zpestření náročného tréninkového procesu v zimním období. „Hlavně půjde o narušení tréninkového stereotypu. Pevně věřím, že se na zápasy budou naši hráči těšit. Z hlediska hry si přeji, abychom si osvojili tlak do branky, což nám hlavně ke konci podzimní části chybělo. Utkání má devadesát minut a za tu dobu budu po hráčích vyžadovat velké množství šancí a s tím i ruku v ruce zvýšenou střeleckou potenci,“ přeje si lodivod týmu.

Kádr zatím doznal jen minimálních změn, což se může samozřejmě do startu mistrovské sezony změnit. Do Býchor se vrátil Dominik Tichý, jehož primárním postem je obrana. „To velmi kvituji, obránce potřebujeme. A jelikož jde o hráče, který u nás již působil, tak vím, v čem se na něm mohu spolehnout,“ pochvaluje si Vaňkát.

Přivést posily je hodně složité, o tom ví své i býchorský kouč. „Osloveno bylo asi patnáct dalších hráčů, převážně z nižších soutěží, ale všichni odmítli pro nedostatek ambicí. Změnou je, že jsme do tréninků pozvali i hráče rezervy. I oni mají možnost zkusit vyšší soutěž, je to jen na nich,“ pokračoval Vaňkát.

A co odchody? Je i toto téma v býchorském vedení? „Otazník visí nad Mikitou. Herně by na soutěž měl, ale údajně nemá chuť do hry. U některých hráčů máme hlášeno větší pracovní nasazení, tudíž jejich docházka bude slabší. Nicméně je rád v týmu uvidím,“ dodal trenér Ondřej Vaňkát.