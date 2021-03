1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Libodřice

Adam Baško (trenér)

1. Trávím teď víc času doma s rodinou a užíváme si společné chvíle. Také jsem teď hodně vytížený v zaměstnání a čeká nás stavba rodinného domu, takže se moc nenudím.

2. Tréninky nemáme, každý se udržuje individuálně.

3. Hráče nekontroluji, myslím, že je každý zodpovědný. Několik z nich jsem sám při výběhu potkal. Ve skupině na messengeru si dáváme vědět, kdo co dělá.

4. Podle mě v tuhle dobu je ideálním způsobem výběh dvakrát až třikrát týdně. Tím, že jsou zavřená vnitřní sportoviště, moc jiných možností ani není a aspoň se člověk nějak udržuje.

5. Myslím, že letošní sezona je ztracena a nedohraje se. Budeme rádi, když se začne hrát v řádném termínu v srpnu ročník 2021/2022. Když by byla možnost jako loni hrát Radimskou ligu nebo podobný turnaj, určitě této možnosti využijeme.

6. Nemám zprávy od žádného hráče, že by chtěl končit. Během zimního přestupního období od nás odešel pouze Suchý, ale podařilo se přivést Volavku, od kterého čekám obrovskou kvalitu směrem dopředu, když mu bude držet zdraví a práce mu dovolí chodit. Jinak máme v hledáčku a jsme předběžně domluveni ještě s jedním hráčem, který by byl, myslím, velkou posilou, ale to si zatím nechám pro sebe, dokud to není dotažené.

7. Myslím, že restart soutěže není za takové situace, jaká teď panuje, možný. Testovat hráče před každým zápasem není v silách klubu. A hrát například bez diváků na vesnici mi přijde jako nesmysl. Závěrem přeji všem hodně zdraví a těším se, až se budeme moci zase společně sejít na fotbale.