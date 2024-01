Osloveným jsme položili stejné anketní otázky. Je Ivan Hašek správná volba nebo koho jste chtěli vidět na lavičce národního týmu vy? Co říkáte na nové asistenty? A co hříšníci z Belmonda, měl je vzít nový kouč na milost či nikoli?

KOLÍNSKO

Martin Snížek (hrající předseda Kouřimi): Nemám se složením realizačního týmu problém a věřím, ze na EURU budeme předvádět lepší fotbal, než v závěru kvalifikace. Hlavní trenér by měl vše spíše řídit a mít u hráčů respekt, na taktické a herní věci tam má asistenty a další lidi. Moc dalších možností nebylo, Trpišovský je vázaný ve Slavii a při vší úctě ke všem ostatním tady nevidím nikoho opravdu výrazného, snad jen Svědík. Stejně bude záležet hlavně na tom, jakou formu budou mít na EURU hráči z klubu a zda budou zdraví. Hráči z Belmonda šanci asi dostanou, když budou mít formu na jaře. Těžko se budou odmítat a nechávat doma. I když v případě Brabce si myslím, že pokud na EURO pojede, tak ne do základu.

Václav Jindra (trenér Zásmuk): Zda je Hašek dobrá volba, ukáže až čas. Svaz ho prezentuje jako úspěšného trenéra, co působil v zahraničí. Kdo si ale o tom něco přečetl, tak dobře ví, že v zahraničí zrovna moc úspěchů neposbíral, spíš naopak. Za mě by asi nejlepší volba byl Trpišovský. V poslední době asi dlouhodobě úspěšný trenér. Toho ale Slavia odmítla uvolnit. Nebál bych se angažovat Martina Svědíka. Myslím, že patří k těm lepším trenérům u nás. Jaroslav Köstl, pravá ruka Trpišovského, ten si myslím, že má co reprezentaci dát. Má zkušenosti z těžkých zápasů v Evropě, je mladý, má chuť pracovat. Jaroslav Veselý. Vůbec netuším, proč zrovna on. U gólmanů Radek Černý. Myslím ,že v pohodě. Trénuje ve Slavii a má za sebou slušnou kariéru. Co se týká hříšníků z Belmonda, tak si myslím, že je nový trenér vezme na milost. Nemá tak široký výběr hráčů a hlavně Coufal by se těžko nahrazoval.

Matěj Kasal (fotbalista Velimi): Z trenéra úplně nadšený nejsem představoval jsem si někoho koncepčního, ale těžko se mi to hodnotí, jelikož jsem nikdy neviděl zápas týmu pod panem Haškem. Na druhou stranu zajíci se počítají až po honu a věřím, že pan Hašek na EURU v Německu ukáže, proč byl zvolen právě on. Vybral bych zahraničního trenéra, protože to funguje v hodně národních týmech a chtěl bych to zkratka vidět i u českého národního týmu. Popřípadě kdyby musela být česká volba, tak by se mi nejvíce zamlouval pan Svědík díky jeho koncepční práci ve Slovácku. Asistenti pana Haška se mi velmi zamlouvají, ať už jde o pana Köstla díky práci s Jindřichem Trpišovským nebo druhý asistent Veselý, který ukázal v Bohemians, že má co nabídnout. A hříšníci? Těžká otázka, kterou bych nechtěl řešit (smích). Na jednu stranu udělali chybu, které se stávají, na druhou stranu v tom nechali celou kabinu před nejdůležitějším zápasem kvalifikace a ukázali, že je jim asi jedno, jestli na EURO pojedou. Takže se přikláním spíše k názoru, že bych je nevzal.

Zdeněk Novák (manažer Velkého Oseka): Myslím si, že trenér Hašek je dobrá volba. V otázce asistentů již tento názor nemám, tam si myslím, že volba měla být jiná. Všichni jsme jenom lidé, ale jít pařit před takto důležitým zápasem není dobré. Něco to asi ukazuje o atmosféře, která v nároďáku panovala. Já bych je na milost nebral, ale trenér je dle mého názoru omilostní.

Jan Kukal (fotbalista Velimi): Upřímně, já bych pana Haška asi nezvolil. Vůbec nevím, co od něj můžu čekat. Vím, že dva roky trénoval Spartu, ale to je tak všechno. Podle mě může jen překvapit. Ale, uvidíme. Já osobně bych si u národního týmu dokázal představit třeba pana Svědíka a nebo pana Trpišovského. A možná bych se nebál sáhnout ještě hlouběji do klobouku a vytáhnout trenéra z nižší soutěže. U všech se mi líbí jejich zápal pro hru, nebojí se riskovat a mají zajímavé a odvážně taktiky. Tři hříšníky bych na milost bral. Byla to blbina, ale jsme lidi a odpouštět se má. Navíc si to budou pamatovat a budou makat třikrát tolik. To je můj názor.

Petr Šafránek (trenér Plaňan): Trenér ještě nezačal pracovat a již mnozí spekulují, zda to byla správná volba. Takže bych nechal trenéra pracovat a pak se ukáže, jaká volba to byla. U repre bych rád viděl Trpišovského, ale teď to bylo nereálné a jeho čas teprve přijde. Otázka asistentů - tam trenér ví koho a proč si vybral. Aféra Belmondo. Hráči museli předem vědět, co to způsobí a že to nezůstane bez odezvy. Následná omluva je za mě absolutně nedostačující a určete by jim prospělo nebýt na nějaký čas součástí národního týmu. A velmi bych zvažoval vzít je na EURO. Myslím, že každý je nahraditelný. Tak uvidíme postoj trenéra Haška.