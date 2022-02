Už dlouho jste stálicí třetiligového kádru pražské Slavie. Jak si to užíváte?

Je to super být v rezervě momentálně nejlepšího týmu v Česku. Kádr máme velmi mladý, takže máme k sobě hodně blízko. Chceme na sobě pracovat a dostat se výše. Každým tréninkem se zvedáme a vidíme posun, což je velmi super a užívám si to.

Jaká je podle vás šance dostat se do prvoligového kádru a co vám k tomu nyní chybí?

Do našeho A týmu mám minimální až nemožnou šanci. Do spodnějších pater tabulky asi také ne. Spíše vidím mojí cestu přes nějaký druholigový klub, posunu se o patro výše a budu se prát o své místo v klubu. A zaujmout tím prvoligové týmy.

Začínal jste v kolínské Spartě. Jak na své začátky vzpomínáte?

Na Kolín mam jen ty nejlepší vzpomínky. Zažil jsem tu jen krásné časy, super partu, trenéry a tím spoustu kamarádů, kteří mě podporují v mé fotbalové kariéře.

Kdo vás k fotbalu přivedl a kdy jste s ním začal?

K fotbalu mě přivedli rodiče do Kolína. Jelikož můj starší bratr začínal v Kolíně, tak moje cesta byla jasná a následoval jsem ho ve stejném klubu. Začal jsem si kopat v mých dvou letech, když bratr měl trénink. Ve čtyřech letech jsem začal trénovat.

Měl jste nebo máte nějaké fotbalové vzory?

Fotbalový vzor mám. Je jím Mesut Özil. Začal jsem ho sledovat od začátku svého působení v Realu Madrid. Jelikož hrál stejnou pozici jako já. Vždycky mě fascinoval geniálními přihrávkami, klidem na míči a celkovým myšlením na hřišti. Dokazoval to nejen v Realu Madrid, ale ve všech týmech kde kdy působil. Další věcí, kterou mě okouzlil, je ta, že je velmi skromný a dobrosrdečný člověk. Pomohl dost lidem k záchraně života a dostal spoustu lidí z nelehké životní situace. Tímto má ode mne velký obdiv a respekt.

Co nabídky? Měl jste nějaké v poslední době?

Nabídky nějaké byly, jsou a věřím, že i budou. Momentálně jsem ale v rezervě pražské Slavie a chci být pro tým platný a vážený hráč, který pomůže k dobrým výsledkům.

Váš starší bratr Václav hraje za Velim krajský přebor. Sledujete jeho výkony a chodíte ho osobně podporovat?

Výkony bratra sleduji velmi hodně. Vždy když jsem mohl a vyšel mi čas, tak jsem byl za klandrem a koukal, jak hraje a sem tam jsem mu po zápase řekl, jak jsem to viděl jako divák.

Dochází mezi vámi také k nějakému hecování nebo sázkám?

K žádnému hecovaní ani sázení u nás nedochází. Jelikož každý hrajeme jinou soutěž a soutěž je jiná, tak mě ani nenapadá žádná sázka.

Kolín momentálně vede divizní skupinu C. Myslíte si, že má na postup do třetí ligy? Mohli byste proti sobě pak soupeřit…

Velmi bych si přál, aby Kolín hrál minimálně třetí nejvyšší soutěž. Kolín má basketbal v nejvyšší soutěži, hokej ve druhé nejvyšší soutěži, tím pádem mě mrzí, že fotbal není alespoň ve třetí lize. Ale věřím, že to tento rok dotáhnou a budou další sezonu na předních příčkách třetí nejvyšší soutěže. Mé cíle jsou se posunout o ligu vyšší, uvidím jak budu zdravý a jaká bude forma. A zájem nějakého klubu. Ale proti Kolínu bych si rád zahrál a byl by to pro mě speciální zápas.

Jaké jsou vaše sportovní cíle?

Můj nejmenší cíl je být stálicí v nějakém prvoligovém týmu. Další cíle jsou, ale momentálně se musím zaobírat tímto a dokázat tento cíl.

A co cíle mimosportovní?

Můj mimosportovní cíl je momentálně dodělat vysokou školu a tím bakalářský titul. Jelikož fotbal nehrajete celý život a vzdělání je také velmi důležité pro další kariéru života.

Jakub KOPÁČEK

Bydliště: Kolín

Narozen: 23. ledna 2002'

Studuje: Vysoká škola Ambis, obor - bezpečnostní managment

Znamení: Vodnář

Záliby: fotbal, hokej, tenis, lyžování, rafting

Oblíbené jídlo: bramborové knedlíky plněné zelím

Oblíbené pití: voda, coca-cola

Oblíbený film: La Casa de Papel (seriál), Plán útěku

Oblíbená hudba: Ektor, Harlej