„Je vidět, že to dělají dobře, pod vedením trenéra Trpišovského šel tým nahoru,“ těší bývalého slávistu a vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem Vladimíra Šmicera.

Předpokládám, že vám Slavia udělala ziskem dalšího titulu velkou radost?

Určitě, měl jsem z toho ohromnou radost. A to nejenom letos, vždyť je to třetí titul ve čtyřech letech. Je vidět, že to dělají dobře, pod trenérem Trpišovským jde mančaft nahoru. Udělali mi ale radost i tím, v jakém světle se představili v evropských pohárech. Ať už před dvěma lety v Evropské lize, tak loni v Champions League. Hrají fakt skvěle. Navíc i fandové se chytili, atmosféra v klubu je skvělá.

Vy jste byl součástí slávistického mistrovského týmu z let 2008 a 2009. Tehdy se často hovořilo o tom, že se rodí nová dynastie. Nic z toho nakonec nebyla pravda. Může se to podařit současné Slavii?

Moc dobře je vidět, když peníze v klubu jsou, nebo naopak nejsou. Myslím si, že jsme tenkrát měli našlápnuto na více než jen dva tituly. Bohužel se potom udělalo pár věcí, klub začal finančně strádat, prodal nejlepší hráče, a bylo po všem.

V rukou čínského majitele vypadá Slavie po finanční stránce lépe, že?

Myslím si, že nyní už je to trošku jiné, ale uvidíme, jak to půjde dál. Doufám, že se finance ve Slavii znovu „nezkazí“ a bude jich dostatek.

Předpokládám, že také věříte v opětovný postup svého milovaného klubu do Ligy mistrů? V loňském ročníku se tam sešívaní prezentovali skvělými výkony, byť bodů asi mohlo být více.

Body chyběly, to je pravda, ale ta skupina byla doslova smrtící. Kluci mi však udělali radost tím, jak se prezentovali. Opětovný postup mezi evropskou elitu jim moc přeji, budu věřit a doufat.

Asi není třeba připomínat, že nejde jen o sportovní stránku věci?

Samozřejmě. Získali by další peníze a když je má takový klub, jakým je u nás Slavia, tak z toho mohou těžit i ostatní v českém fotbalu. Může kupovat hráče a ty peníze zůstanou doma. Je prostě pokaždé ohromně znát, pokud české kluby hrají Champions League.

Dá se říci, že právě loňské souboje Slavie se slavnou Barcelonou, milánským Interem či Dortmundem ukázaly obrovský rozdíl mezi touto soutěží a Evropskou ligou?

Rozhodně ano. Kvalita klubů v Champions League je minimálně o level výš než v Evropské lize, to je prostě bez debat. Mužstva v ní jsou nesmírně silná, proto také vyhrávají své náročné ligové soutěže.

Sport vás neustále baví a o víkendu jste si zahrál tenisový turnaj ve dvojici s bývalým spoluhráčem ze Slavie Jaroslavem Černým..

Před nějakým časem jsem si při exhibici na Viktorce Žižkov trošku natáhl sval. Přesto jsem to zkusil, ale příliš mi to nešlo.

Tak jste pak alespoň v roli diváka fandil svému tchánovi Ladislavu Vízkovi, že?

Samozřejmě jsem mu držel palce, aby to v sehrané dvojici s Ivanem Haškem vyhráli. (směje se)

Kdo je lepším tenistou, Láďa Vízek, či Vladimír Šmicer?

No děda je lepší tenista. Sice nehrajeme singly, ale určitě je lepší on.

Takže se porovnáváte jen ve čtyřhře?

Tak tak. Já s Jardou Černým a Láďa buď s Ivanem Haškem, nebo někým jiným. Naštěstí už stárnou, to je naše jediná výhoda.

Takže je nešetříte?

Ne, vůbec ne. Oni nás také nešetřili, když vyhrávali. (smích)

Podle toho, co říkáte, se zdá, že máte sportovního vyžití dost a dost?

To ano. Pokud mě něco nedrží, třeba jako nyní ten sval, chodím sportovat. Nyní hlavně na golf, tam to docela jde. U fotbalu či tenisu už je to ovšem horší.