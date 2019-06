V rámci grémia byl nalosován nový ročník nejvyšší soutěže. (více ZDE) Jízdní řád zůstává totožný jako v minulých letech. Hrát se bude v pátek, sobotu, neděli a pondělí. Konkrétní termíny úvodních dvou kol by měly být známy do pátku. „Začátek je vždy složitější, protože některé týmy hrají předkola pohárů. Snažíme se jim vytvořit dobré podmínky z hlediska přípravy pro reprezentaci v pohárech,“ řekl šéf LFA Dušan Svoboda.

Problémy s rozhodčími

Poprvé v historii první ligy se na podzim odehraje dvacet kol. „Byly dvě varianty. Začátek 20. července a dřívější start jara, nebo 13. července a pozdější start jara. Kluby odhlasovaly takřka většinově druhou možnost,“ upřesnil Svoboda.

Videorozhodčí budou k dispozici v každém kole na čtyřech utkáních, což je o jedno více než v loňské sezoně. Sudí byli celkově na grémiu velké téma. „Na programu byla otázka komise rozhodčích, ale pan Chovanec nedorazil ze zdravotních důvodů. Bylo to o nich bez nich… Výkony sudích jsou v gesci komise, která spadá pod výkonný výbor. Kluby nemají možnost to ovlivnit jinak než nějakými stížnostmi,“ řekl Svoboda.

Negativní ohlas vyvolalo hlavně jejich představení v baráži, především na Vysočině. „Zástupci Jihlavy vystoupili, ale bylo to interní jednání, moc to nechci komentovat. Vzešly náměty, kterými se budeme zabývat, směřovali jsme je k ligovému výboru,“ stručně sdělil nejvyšší muž LFA.

Klub dokonce vydal po skončení soutěže stanovisko, že by se barážový zápas měl opakovat, což však regule ani neumožňují. „Nedovedu si představit, jak by to fungovalo. Jaká by byla hranice, kdy by se zápas opakoval? To by nešlo udělat. Chyby rozhodčích k fotbalu prostě patří. To bychom pak nikdy soutěž nedohráli,“ uvedl Svoboda.

Nadstavba? Spokojenost

Na přetřes samozřejmě přišla také samotná nadstavba, se kterou panuje vesměs spokojenost. „Podle hlavních čísel se povedla. Z TOP dvaceti evropských lig by jen u nás a v Rusku bylo třicet zápasů, takhle jsme uprostřed škály. Samozřejmě některé týmy mohou ztratit, ale absolutní spravedlnost neexistuje. Nadstavba je stresující faktor, ale pokud mají týmy sportovní výkonnost, musí ji potvrzovat i tam,“ zamyslel se.

Na velké analýzy je zatím podle Svobody brzy, čísla sledovanosti i návštěvnosti jej však uspokojila. A přidal také jeden další důvod. „Dříve půlka mančaftů pár kol před koncem o nic nehrála, letos nebyly zápasy o ničem,“ dodal.