/ROZHOVOR/ Sahal po hattricku, ale nakonec bral i dva góly. Aby ne: Patrik Schick rozhodl o výhře českých fotbalistů nad Bulharskem (2:1). Páteční triumf na Letné byl v rámci rozehrané kvalifikace o evropský šampionát důležitý, i dle slov útočníka AS Řím. "Chceme být druzí za Anglií a postoupit na Euro," prohlásil 23letý reprezentant.

Patriku, byl to váš nejlepší zápas v národním týmu?

Co se týče gólů, tak ano. Dvě branky jsem zatím nedal. Ale řekl bych, že třeba s Brazílií to ode mě také nebyl špatný výkon.