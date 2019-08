Smola ve 20. minutě doklepl míč zblízka do sítě poté, co opavský gólman Vilém Fendrich vytáhl hlavičku po přímém kopu na břevno. "Byl jsem tam, kde jsem měl být. Trošku jsem se bál, zda to nebyl ofsajd, ale díkybohu nebyl. Kluci z Opavy si ze mě dělali srandu, že dorážka z metru do prázdné je můj gól, tak mě trochu překvapilo, že mě tam nechali," řekl Smola novinářům.

"Když vidím hlavičku, automaticky jdu k bráně. Měl jsem i štěstí, protože jsem dobře netrefil balon. Na to se ale už nikdo ptát nebude," konstatoval třicetiletý útočník, který se trefil podruhé v sezoně. Úvodní gól zaznamenal i v prvním venkovním duelu Baníku při výhře 2:1 v Karviné.

Původně branku proti bývalým spoluhráčům nechtěl slavit. "Chtěl jsem to v sobě udržet, ale tím, že to nebylo před opavským kotlem, jsem si to trochu užil. Myslím, že to nebylo žádné provokování," konstatoval Smola.

Pískot opavských fanoušků

Někteří opavští fanoušci na něj při zápase pískali. "Moc to nevnímám, ale spíš mě to vyhecuje. Bylo to v pohodě," poznamenal Smola.

Výhra je podle něj o to důležitější, že je z derby. "Dlouho jsem to nijak nevnímal, až když jsme nasedli do autobusu a jeli před námi policajti. V ten moment jsem začal vnímat důležitost toho zápasu," prohlásil Smola.

Vedle něj nastoupil za Baník i Nemanja Kuzmanovič, další hráč, který v poslední době přišel do Opavy z Ostravy. "S Kuzmanovičem jsme byli upozorňováni, abychom nebyli přehecovaní. Ale vyhráli jsme derby. Sedlo nám to, i když jsme některé situace mohli dohrát lépe," připustil Smola.