Řepka obdržel výzvu k nástupu do věznice. Soud mu dal čas týden

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka již obdržel od soudu výzvu k nástupu do věznice. Někdejší reprezentant má za mřížemi strávit dva a půl roku, nastoupit do věznice musí do sedmi dnů. Informoval o tom server iDnes.cz s odvoláním na soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 6 Alici Havlíkovou.

„Jak rozsudek Městského soudu v Praze, tak i výzva k nástupu do výkonu trestu byly odsouzenému Tomáši Řepkovi doručeny. Výzva k nástupu byla doručena dne 20. května 2019 a byla stanovena lhůta sedmi dnů ode dne doručení pro nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla pro server iDnes.cz soudkyně Alice Havlíková. Tomáš Řepka má další problém, před soud míří i kvůli alimentům Přečíst článek › Někdejší fotbalový reprezentant si za mřížemi odpyká dva a půl roku. Za zpronevěru a sérii internetových "pornoútoků" na bývalou manželku Vlaďku Erbovou sice nejprve dostal "pouze" dvouletý nepodmíněný trest, dalšího půl roku mu ale později přidal Okresní soud Praha-západ přeměnou dřívější podmínky. Z výše uvedeného vyplývá, že do vězení musí Řepka nastoupit nejpozději v pondělí 27. května. O podmíněné propuštění může bývalý fotbalista požádat poté, co vykoná třetinu trestu, tedy nejdříve po deseti měsících. Prodej mercedesu Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím fotbalista auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo. Řepka dostal dalších šest měsíců. Ve vězení si odsedí celkem 2,5 roku Přečíst článek ›

Autor: Redakce, ČTK