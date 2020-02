Všechno se ale začalo vyvíjet trochu jinak. Na konci června odešel do Řecka Miroslav Stoch. A nebyl zdaleka sám…

Když před pár dny Tomáš Souček slavnostně podepsal smlouvu ve West Hamu, byl již devátým hráčem z mistrovské sestavy. Kdo nemusí rozhodně smutnit, je klubový pokladník. Celková částka za transfery směrem z Edenu přesáhla hranici jedné miliardy korun.

Kvalitní náhrada

„Klub není v situaci, že jakmile přijde nabídka, hned uvažuje o prodeji hráče. To, že je o naše fotbalisty zájem po celé Evropě, je ale daní za úspěch. Daří se nám, kluci o sobě dávají vědět a nabídky pak zákonitě přicházejí,“ uvedl strůjce slávistického úspěchu trenér Jindřich Trpišovský.

Největší obavy vzbuzoval odchod ostřílené stoperské dvojice Deli Ngadeu. To ale ještě nikdo netušil, v jaké formě se na domácí i evropské scéně uvedou Ondřej Kúdela s Davidem Hovorkou. Druhý jmenovaný se v průběhu podzimu sice nešťastně zranil, nahradit ho však dokázali Ladislav Takács s Michalem Frydrychem.

Souček hrál za tři

Přestože devět odchodů je na první pohled vysoké číslo, nikdy nešlo o zásah do týmu, ze kterého by se červenobílí nedokázali vzpamatovat. „Každý fotbalista dosáhne svého vrcholu, a to je ideální doba k jeho prodeji,“ řekl bývalý slávista Luděk Zelenka. „Musíte ale myslet na to, kdo bude hrát místo něj.“

Největší prověrka v tomto smyslu čeká na slávisty nyní, kdy do Premier League zamířil Tomáš Souček. „Bez něj to bude těžké. Šlo o komplexního hráče. Skvělého do defenzivy, do rozehrávky i do koncovky. Jiné kluby na tohle mají tři borce,“ líčil Zelenka.

Kromě Součka bude z podzimní sestavy chybět také Josef Hušbauer a útočníci Milan Škoda a Mick van Buren. Trenéři hodlají stavět na duu Stanislav Tecl a Júsuf Hilál, ale v přípravě se ve výborné formě ukázal i Petar Musa, kterého si Pražané stáhli z hostování v Liberci. „Samotného mě to překvapilo. Připravoval jsem se v Liberci, a najednou jsem letěl za Slavií do Portugalska,“ usmíval se talent.

Sešívaní mohou zkoušet, vedou ligu o šestnáct bodů před Plzní. „Titul už neztratí, mohou v klidu zapracovávat hráče,“ dodal Zelenka. Trenér Trpišovský a jeho tým tak má, zdá se, příjemné starosti. Kdokoliv odejde, má kam sáhnout pro náhradu.