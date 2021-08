Jenže se tak nestalo. Takhle blízko Angličané snad nikdy nebyli. Utkání plné emocí došlo až do penaltového rozstřelu a tam se začaly dít velké věci. Důvěru trenéra Southgatea dostali hned tři teenageři tmavé pleti: Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Hráči, kteří jsou zvyklý vyhrávat a strhávat pozornost na svou stranu.

Avšak ustát v téměř zletilém věku takovou tíhu, to chce opravdu kuráž. A tady mladí Angličané úplně vyhořeli. Penalty zahodili a pohár pro vítěze tak putoval do země módy a skvělých těstovin.

Po utkání to byly slzy, zmar a smutek. Opět bez titulu, čekání se zase o něco natáhne. Jejich neproměněné pokutové kopy oplakával celý stadion i množství fanoušků na sociálních sítích. Jenže mezi lítostnými zprávami vynikly úplně jiné, mající zcela odlišný záměr.

This was amazing to come back to! I want to thank everyone who has sent me supportive messages and gifts. I’ve seen, read and appreciate every one of you.

