Pro Západočechy začne sezóna evropských pohárů 23., nebo 24. července na domácím trávníku, k odvetě pocestuje do Řecka o týden později.

Plzeňští měli už před losem jistotu, že narazí buď na Pireus, nebo na švýcarskou Basilej. Pokud se jim podaří přes řeckého protivníka přejít do třetího předkola Ligy mistrů, získají jistotu minimálně účasti v základní skupině Evropské ligy. Pokud zvládnou i třetí předkolo Ligy mistrů, utkají se v play off o postup do základní skupiny v milionářské soutěži. V něm letos začne Slavia Praha coby český mistr.

Viktoria už si základní skupinu Ligy mistrů zahrála třikrát, tentokrát jí v cestě k postupu bude jako první stát historicky nejúspěšnější řecký klub. který se pyšní 44 domácími tituly. Nejlepším výsledkem v Lize mistrů je pro Pireus čtvrtfinále ze sezóny 1998/99.