Petře, jak jste na Slavii vyplnili reprezentační přestávku?

Fyzickou přípravou. Měli jsme nějaké volno, tréninky pak byly namáhavé, ale zároveň aby nás bavily. V úterý jsme si byli zahrát i hokej.

Kdo je nejlepším hokejistou v týmu?

Řekl bych, že Jarda Zelený s Lukášem Provodem. Ten hrál velice dobře a myslím, že nějaký hokejový přebor by klidně mohl hrát.

Spousta spoluhráčů reprezentovala, bylo i tohle důvodem, proč jste nehráli žádný přípravný zápas?

Nene. Třeba během minulé přestávky jsme hráli, doplnili nás kluci z béčka. Teď to jen trenéři postavili jinak.

V kabině vás z A týmu moc nezůstalo. Doplňuje se během přestávek kádr pokaždé hráči z B týmu nebo z mládežnických celků?

Ano, pokaždé. Pro mladé kluky je to skvělé. Mohou se ukázat v áčku, nakouknout do kabiny. Je to pro ně veliké pozitivum.

Sledoval jste skvělé vystoupení reprezentace proti Anglii v Edenu?

Sledoval. Dívat se musel snad každý fanoušek i fotbalista. Musím uznat, že se to klukům opravdu povedlo. Takový výsledek nikdo nečekal, bylo to opravdu příjemné překvapení.

Je reprezentace i pro vás další motivací?

Ta musí být cílem každého fotbalisty. Všichni by chtěli se do reprezentace dostat. Tedy mělo by to tak být.

V lize vás teď čeká Příbram, ale hned o pár dnů později veliký zápas Ligy mistrů proti Barceloně. Vždy se říká, že se musí soustředit na nejbližší zápas, ale je to vůbec v tomto případě možné?

Myslím, že ano. Víme, co nás čeká za zápasy, ale nemůžeme se těšit jen na ty nadstandardní. Trenéři na to hodně apelují. Chceme obhájit titul, proto je pro nás každý zápas důležitý. Každý bod nám může na konci chybět, a proto mají všechny zápasy stejnou váhu. Chceme na konci sezony zase zvednout pohár nad hlavu.

A určitě chcete zopakovat i Ligu mistrů, což bez titulu prakticky nejde…

Přesně tak. Chceme Ligu mistrů hrát pravidelně. Dostali jsme se do skupiny snů, kvůli tomu fotbal hrajeme a nechceme, abychom to zažili jen jednou.

Vybojoval jste si místo v základní sestavě, hrajete nejdůležitější zápasy. Cítíte se v životní formě? Žijete pořád v takovém krásném fotbalovém snu?

Momentálně určitě. Hodně mě brzdila zranění, která jsem měl. To mě docela mrzí, ale člověk to neovlivní. Jak říkáte, je to pro mě splněný sen. Hraju v nejlepším týmu české ligy. Na šanci bylo třeba si počkat. Trenér sestavu často točí, což je pro hráče dobře. Každý dostane šanci se prosadit.

Nejvíce jste o sobě dal zatím vědět dvěma góly do sítě Chelsea. Byl to zatím váš největší zápas?

Pro mě určitě. A to mi ještě mohl vyjít hattrick, měl jsem na kopačce i třetí gól. Jsem odmala fanoušek Chelsea. Podívat se na stadion a vyběhnout si na něj zahrát, bylo splněním dětského snu. Fakt nádherný zážitek. V pokojíku jsem měl plakáty hráčů Chelsea a najednou jsem vyběhl na stadion.

Byl to pro vás zlomový zápas? Takový, v němž jste chytil šanci a už ji nepustil?

Dá se to tak říct. Takový zápas vám pokaždé určitě pomůže. Chelsea je světová špička a nakopne vás to dopředu. Celý tým si dokázal, že i proti takovým soupeřům se dá hrát. Což jsme potvrdili i na Interu a s Dortmundem. Hodně nám pomohl také zápas se Sevillou. Otočit zápas proti takovému, opět světovému mužstvu, tým ohromně posune.

Vidět, že i v takových zápasech jste konkurenceschopní, je asi tím nejlepším hnacím motorem.

Určitě. Tohle je právě vizitka toho, že hrajeme hodně náročný styl. A to na veliké kluby platí.

I proto musí v týmu určitě panovat veliká pohoda. Ligu válcujete, daří se vám i v Evropě…

Naprostá pohoda. Všechno je ale samozřejmě dané výsledky. Když jsme se dopustili nějakého zaškobrtnutí, jako třeba remízou v Opavě nebo v Karviné, tak jsme se hned dokázali otřepat a ukázat, že šlo jen o momentální výjimečný výpadek.

A ruku v ruce s pohodou v týmu jde také štěstí, které se vás drží a soupeři v 90. minutách zahazují penalty.

Je to jedno s druhým. Měli jsme i štěstí, to k fotbalu zkrátka patří. Ale zažijeme to i naopak. V Opavě jsme v 90. minutě z jediné střely dostali gól na 1:1. Takže se to také umí obrátit proti nám. Nejvíce jsme štěstí ale šli naproti v památném zápase se Sevillou. Na to nikdy nezapomenu.