„Hořká pilulka,“ prohlásil český fotbalista. Na stadionu v Baku slavila Chelsea, jež by Arsenal klidně zesměšnila nebýt v bráně Čech… To jeho pohotové zákroky uchránily tým od větší ostudy. Zápas i tak skončil 4:1 pro Blues.

„Udělal jsem maximum,“ uvedl 37letý gólman. „Je to týmový sport. Když to spoluhráči neodehrají dobře, tak jedna osoba moc nezmůže.“ Před výkopem se dlouze rozebírala Čechova situace. Nebylo jisté, zda jej trenér Unai Emery pošle do brány. Nakonec kývl. I přesto, že z brankáře by se brzo měl stát funkcionář Chelsea!

„Lidé na to zapomínají, ale já mám v Arsenalu smlouvu do konce června. Do té doby jsem stále jeho hráčem. Proto jsem snil, že s ním vyhraju Evropskou ligu,“ řekl. Nepovedlo se. Čech držel Gunners jen do začátku druhé půle. Posléze se před ním defenziva úplně rozsypala…

Žádný další zápas

„Za stavu 3:0 to už nevypadalo dobře. Pak jsme dali gól a já začal věřit, že kdybychom vstřelili další kontaktní branku, soupeř by znervózněl. Ale hned to vzalo za své,“ konstatoval. Dvakrát jej překonal Eden Hazard, který naopak mění dres Chelsea za Real Madrid, trefili se také Olivier Giroud a Pedro Rodriguez. „Soupeř byl lepší, to si musíme sportovně přiznat,“ zmínil Čech.

Během zápasu nestíhal myslet na minulost, ale po zápase už bylo vidět, jak má na krajíčku. Došlo mu: „Už nebude žádný další zápas. O to je to trpčí.“ Čech tak hned na ploše schoval stříbrnou medaili, rychle se vytratil do šatny. A během noci i dalšího dne pročítal vzkazy a odpovídal na stovky gratulací.

„Spousta z nich mě potěšila. Jsem rád, že jsem zanechal takovou stopu,“ dodal. Jakou? Malá rekapitulace: loučí se rekordman v počtu startů za českou reprezentaci. Vítěz Ligy mistrů a brankář, co vychytal nejvíc nul v Premier League.

Blamáž UEFA: Fotbal v dalekohledu

O finále Evropské ligy se toho namluvilo dost a dost. Výsledek? Ještě větší bída, než všichni pesimisté čekali. Ázerbájdžán není fotbalová destinace a UEFA tento fakt nedokázala zakrýt. Prázdné sedačky, mizerná viditelnost z tribun (a záběry v televizi připomínající časy dávno minulé). Výstižný komentář? Byl to fotbal v dalekohledu. Britský deník Daily Mail napsal: „Peklo!“ Expert stanice BBC zase dodal, že příště by se mohlo hrát na Měsíci. Pravda ve vesmíru by asi nehrozilo, že hráč přijde o finále kvůli své národnosti (viz případ Arména Mchitarjana). Konec bláznivých scénářů. Pravda o Baku je taková, že šlo jen a jen o peníze. Evropská fotbalová unie inkasuje velké sumy od firmy SOCAR to je ropný moloch Ázerbájdžánu. Až se tedy znovu někdo (pan Čeferin, nejvyšší boss) bude „zaštiťovat“ fanoušky, tak nechť zváží, co říká. Pokřik UEFA mafia jinak získá na intenzitě.