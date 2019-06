„S ohledem na to, co se stávalo v minulosti, musíme být velmi efektivní ve výběru hráčů. Je třeba pokračovat v začleňování odchovanců z naší akademie. Oni jsou nositeli sparťanských hodnot, byť každý z nich má jiný vývoj a jinou cestu,“ avizoval Tomáš Rosický.

Jména posil? Prověřený norský obránce Andreas Vindheim, zkušený útočník Libor Kozák a talentovaný mladík Ladislav Krejčí. Navíc je na spadnutí příchod jabloneckého špílmachra Michala Trávníka.

Pryč jsou časy za trenéra Stramaccioniho, kdy se ze Sparty stávalo odkladiště veteránů. Jméno Ladislav Krejčí je na Letné hodně ceněno. Do srdcí fanoušků se zapsal dvěma mistrovskými tituly. Naváže na něj jeho dvacetiletý jmenovec?

„Přestup do Sparty je pro mě velkým posunem v kariéře. Uvědomuji si sílu týmu. Jsou tu hráči, kteří mají velkou kvalitu. Těším se, až s nimi budu na jednom hřišti,“ usmíval ve čtvrtek už bývalý záložník z Brna, při podpisu čtyřleté smlouvy.

Kouč Jílek chce sázet na dravé mládí

A důvody k úsměvům má také šéf Rosický. „K Láďovým silným stránkám patří první dotek, přehled a dobré vyhodnocování herních situací,“ těší sportovního ředitele. Ladislav Krejčí se stal desátým hráčem v kádru Sparty, kterému je maximálně dvaadvacet let.

Krok jde ruku v ruce s tezí nového trenéra Václava Jílka, jenž chce dát větší prostor dravému mládí. Jílka může těšit také přetlak v útoku. A prim by měl hrát Libor Kozák. Je mu sice třicet let, ale stejně jako Rosický má „fotbalový“ věk nižší. Vinou častých zranění toho neodehrál tolik co jeho parťáci, a je tak méně „opotřebovaný“.

Při nejisté formě Benjamina Tetteha, nerozehranosti Václava Kadlece a zdravotních komplikacích Matěje Pulkraba a Václava Drchala se nabízí jako jasná varianta. „Jsem přesvědčený o tom, že je typově tím útočníkem, jakého potřebujeme,“ zdůrazňuje nový kouč. A fanoušci mu věří.

Teď ovšem zbývá to hlavní: přenést naděje na hřiště.