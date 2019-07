Premiéru v černobílém dresu měl v přípravném utkání s rakouským Amstettenem a v základní sestavě nastoupil také v generálce proti Viktorii Žižkov.

Vyhráli jste 3:0, takže spokojenost?

Chtěli jsme hrát to, co jsme celý týden trénovali, a na ty věci se soustředit. Samozřejmě, že jsme taky chtěli vyhrát, abychom do prvních zápasů v lize měli více klidu. To se nám povedlo a jsme za to rádi.

A jak jste spokojen vy sám se sebou, se svým výkonem?

Úplně spokojen nejsem, protože s týmem jsem teprve pár dní, a to je znát. Do ligy je ale ještě čas to zlepšit.

První moje myšlenka byla to dát přes gólmana, ale pak jsem viděl, že vyběhl proti mě a já neměl jinou možnost než ho zkusit obejít. Dal jsem si to ale moc a šlo to do autu. Škoda, ta šance byla veliká.Ano, tam se cítím nejlíp.Líbí se mi tady moc, zatím naprostá spokojenost. Chtěl jsem sem jít a jsem rád, že tady jsem.Když mi trenér Horejš volal, že mě tady chce, měl jsem z toho radost. Vůbec jsem se nerozmýšlel a okamžitě jsem souhlasil.Ano, věděl jsem to a určitě to hrálo v mém rozhodování i svou roli.Určitě. Odehrál jsem ve slovenské lize pětadvacet zápasů a dal i šest gólů. Rád bych na to navázal i tady.Jasně, že ano. Ti kluci tady bojoval o ligu čtyři roky ve druhé lize. Všichni se na neděli moc těšíme a věřím, že potěšíme i naše fanoušky.