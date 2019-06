Plzeň, klub z absolutní české špičky, stál o Kalvacha dlouhodobě a nyní mu nabízí možnost udělat v kariéře další krok kupředu.

„Plzeň patří určitě mezi tři nejlepší kluby v republice. Je tu možnost hrát každý rok o titul, stejně tak v posledních letech pravidelně hrají základní skupiny pohárů. Můžu tady sbírat další zkušenosti a dál se zlepšovat,“ řekl Lukáš Kalvach.

O zájmu Plzně se mluvilo už po minulé sezoně, ale nakonec to nedopadlo. Jste rád, že to vyšlo nyní?

Samozřejmě jsem rád, že se to povedlo a můžu se v kariéře posunout dál. Já jsem to nijak významně neřešil. Když se minulý rok rozhodlo, že zůstanu v Olomouci, tak jsem se plně soustředil na Sigmu a na to, abych předváděl co nejlepší výkony v jejím dresu. Nezastírám ale, že když se Plzeň na jaře znovu ozvala, potěšilo mě to.

Byl zájem i z jiných klubů, nebo Plzeň byla od začátku jednička?

Pokud vím, tak Plzeň byla jediná varianta. Nejspíš bych se ale rozhodl pro ni, i kdyby do hry vstoupil nějaký jiný klub. Má skvělé zázemí a pro mou kariéru je to v tuhle chvíli ten správný klub.

Konkurence v Plzni je určitě tvrdší než v Olomouci. Jak jste na ni připraven?

Samozřejmě vnímám, že mě čeká větší konkurence, než byla v Olomouci. Střední záložníci Roman Procházka a Patrik Hrošovský jsou kvalitní hráči. Budu muset předvádět to nejlepší. Ale myslím si, že konkurence mi může jedině pomoct, abych se v budoucnu dál zlepšoval.

S čím vlastně člověk jde do klubu jako je Plzeň? Věříte si hned na základní sestavu?

Samozřejmě bych nejradši hned od začátku hrál, ale uvidíme. Třeba to bude chtít nějaký čas, abych se zapracoval do sestavy. Bude záležet jen na mně, jaké výkony budu předvádět.

S trenérem Vrbou jste už stihl něco probrat?

Měli jsme schůzku ohledně startu přípravy a nějakých podobných záležitostí. Dostal jsem tréninkový plán, co je potřeba udělat ještě před samotným startem přípravy, abych byl nachystaný. O nějakých rolích a podobně jsme se nebavili.

Nelituju, že jsem neodešel loni

Neradil jste se s někým z bývalých olomouckých hráčů? Přece jen je jich tam poměrně dost.

V kontaktu jsem byl v průběhu roku s Tomášem Chorým a občas jsme si napsali. Viděli jsme se i teď na stadionu přímo v Plzni. Určitě bude ještě spousta času všechno probrat. Že bych s ním ale řešil přestup, to ne. V tom to nehrálo žádnou roli.

Co spoluhráči v Sigmě? Přáli vám přestup, nebo vás spíš přemlouvali, abyste zůstal?

Dozvěděli se to někdy minulý týden. Netrénoval jsem, protože jsem byl lehce zraněný, a hned jsem si musel vyslechnout nějaké narážky, že už nemusím trénovat a vidím se v Plzni. Až dnes (ve čtvrtek) je to teprve celé oficiální. Ještě se uvidíme a něco si k tomu možná ještě řekneme (usmívá se).

Jaké to bude, až se do Olomouce vrátíte jako soupeř. Dovedete si to představit?

V Sigmě jsem začal hrát fotbal v šesti letech. Určitě to pro mě bude navždycky speciální. Je to ale pořád jenom fotbal. Budu prostě hráč Plzně. Sigmu budu mít v srdci určitě navždycky a když nebudou hrát proti nám, tak jim budu fandit.

Mimo Olomouc už jste hostoval rok v Táborsku, ale teď jde o trvalou změnu. Cítíte nervozitu?

Vnímám to tak, že prostě dělám krok výš. Je mi jasné, že na mě bude větší tlak, než byl dosud v Olomouci nebo předtím v Táborsku. Jsem ale taky o dva roky zkušenější. Odehrál jsem dvě sezony v lize v Sigmě. Myslím, že jsem na ten krok připravený a že ho zvládnu. Můj pocit je takový, že teď je ten správný čas. Kdyby přišel přestup loni, možná by to bylo trochu uspěchané. Teď mám za sebou víc zkušeností. Rok v Sigmě navíc mi určitě pomohl. Hráli jsme předkola Evropské ligy, mám za sebou i celý ročník. Nelituju toho, že jsem neodešel loni.

Mrzí vás, že jste se nemohl s fanoušky rozloučit přímo na hřišti?

Hodně mě mrzelo, že jsem v neděli nemohl hrát. Věřil jsem, že Zlín zvládneme, postoupíme a ještě si za Sigmu zahraju. Bohužel to ale nevyšlo. I to k fotbalu patří.

Partnerka Darina půjde se mnou

Jaký máte celkový dojem z olomoucké sezony?

Nezačala vůbec dobře. Celý podzim byl výsledkově špatný. Na jaře jsme se ale dali dohromady, zvedli jsme se a nakonec předvedli skvělou jízdu. Dostali jsme se do prostřední skupiny a nakonec chybělo málo, abychom byli v první šestce. Vzhledem k tomu, jak to celé začalo, bych sezonu hodnotil docela dobře. Je ale velká škoda, že jsme to nedotáhli aspoň k postupu přes Zlín, protože šance na poháry určitě byla.

Kolem Sigmy se neustále něco dělo. Jak složité to pro vás jako hráče bylo?

Největší tlak jsme cítili, když jsme chvíli hráli skoro o sestup. Na jaře, kdy jsme se dostali do střední skupiny, se nám ulevilo, že jsme se zachránili. Chtěli jsme ještě přidat nějaký postup navíc. Možná nám ale ke konci trochu došly fyzické síly.

Ve středu Plzeň deklasovala Spartu 4:0. To je docela slušná pozvánka do nového klubu.

Plzeň jsem v posledních zápasech samozřejmě sledoval. Proti Spartě to zvládla skvěle, teď jen na to navázat.

V Olomouci se dobře ví, že vaší partnerkou je volejbalistka Darina Košická. Půjde do Plzně s vámi?

Půjde se mnou. Už jsme si zařizovali bydlení. Nevím, jestli jsem ten správný, kdo to může oficiálně říct, ale rozhodla se ukončit kariéru. Skončila mistrovským titulem na vrcholu. Plzeň hraje ve volejbale druhou ligu a to ji neláká.