Mimo to je ale často zmiňován v souvislosti s blížícími se okresními a krajskými volebními valnými hromadami. Spolu s předsedou řídící komise pro Moravu Pavlem Nezvalem je považován za představitele jednoho ze dvou šiků, které se před volbami formují. „Nevidím nás jako nějakou uničovskou kliku, jak nás označují. Fakt je, že voláme po změnách. Ale je jen na oddílech, jak se rozhodnou,“ doplnil šedesátiletý Zahradníček, který se také ohradil proti několika vyjádřením Jiřího Kubíčka na svou osobu.

Momentálně jste jedním ze tří členů komise, která rozhoduje o nasazování ligových rozhodčích. V médiích, která citují z vyšetřovacích spisů se ale objevuje jedno známé jméno za druhým. Jak se vám v takové době pracuje?

Je to komplikované. Už se nám stalo, že jsme měli obsazení hotové, pak se ale objeví další jméno a zase do toho musíme hrábnout. Přitom se ještě snažíme dodržovat dlouholetý nepsaná pravidla, aby jeden rozhodčí nepískal stejné mužstvo častěji než jednou doma a dvakrát venku, což už je teď někdy hodně složité. Ale rozhodčí, kteří se objeví v nějakém vážném podezření prostě musíme postavit mimo službu. A nemůžeme hledět na to, jestli jde o rozhodčího z mezinárodní listiny, nebo toho nejposlednějšího.

Aby měl z té stávající listiny kdo pískat.

Je to trochu nadsázka, ale dá se říct, že ta obava je na místě. Můžu říct, že zaplať pánbůh, že už se nehraje druhá liga. To bychom opravdu měli problémy. Vezměte si, že na jeden ligový zápas v současnosti potřebujete šest rozhodčích (s videorozhodčím a jeho asistentem). K tomu delegát a technický delegát… Opravdu by nám mohli rozhodčí chybět. Moc se toho ale teď dělat nedá.

Co listinu doplnit, nebo kompletně změnit?

K ničemu takovému momentálně nemáme mandát. Jsme tu od toho, abychom umožnili dohrání podzimní části, pak se uvidí. I proto zatím pozastavujeme delegace, ale nevyškrtáváme.

A na základě čeho? Jen toho, že se objeví v médiích? Nebo jste i v kontaktu s policií?

Nejsme v kontaktu s policií. Zároveň to nejsou jen věci z médií. Na začátku jsme si nastavili pravidla, že budeme konzultovat věci se svazovým právníkem a ten nám bude poskytovat informace, které budou vycházet ven. Tomáš Bárta z LFA také nějaké přináší. Na komisi pak musíme prodiskutovat, jestli toho konkrétního člověka odstavit a vynechat z delegací. Snažíme se ctít presumpci neviny. Na druhé straně pokud je to věc z policejního spisu, kde je vážné podezření, tak ty lidi odstavujeme hned.

Portugalce v čele rozhodčích bych nedopustil

Vy sám byste byl pro rozpuštění aktuální listiny? Působíte, že za všechny sudí byste ruku do ohně nedal.

To určitě nedal. Můj názor je, že by se listina rozpustit měla. A dovedu si představit, že některá i známá jména se tam už neobjeví. Na druhou stranu by to opravdu měla udělat plnohodnotná komise rozhodčích, která tady snad brzy bude.

Vést ji má Portugalec Melo Pereira. Co na to říkáte?

Osobně jej neznám. Celkově jsem v očekávání, jaké to bude. Třeba s komunikací. Byl to známý mezinárodní rozhodčí, později delegát. Předpokládám, že bude mít spoustu zkušeností. V podobné roli už působil v Řecku. Sám jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Už probleskly informace, že by měl u rozhodčích proběhnout nějaký audit vztahových věcí a podobně. Uvidíme.

Neberete to trochu jako ostudu pro české rozhodčí, že nám sem UEFA musí poslat Portugalce, abychom byli vůbec schopní zajistit nestranné fungování?

Řeknu na rovinu, že kdybych byl ve vedení FAČR, tak bych to nedopustil. Snažil bych se především postavit takovou komisi, která by měla důvěru. Myslím, že v Česku máme dost jmen, která mají dostatečný kredit. Bohužel třeba v poslední době ale museli odejít.

Můžete je jmenovat?

Například obrovské jméno i z mezinárodního pohledu má Václav Krondl. Znám ho osobně. Je to právník, s obrovským nadhledem. To by byl dobrý kandidát.

Pravdou také je, že mnoho jmen, která mají u veřejnosti důvěru, se do komise nehrne. Například Radek Příhoda.

Je to pravda. Radek Příhoda, Antonín Kordula a věděl bych o dalších, zatím odmítli do komise jít a čekají až na zvolení nového vedení fotbalového svazu. Z mého pohledu je to škoda, ale na druhou stranu jejich pozici chápu.

Paradoxně nejlepší období za poslední dobu je ale také spojeno se zahraničním ambasadorem. Pod vedením Poláka Michala Listkiewicze panovala s rozhodčími alespoň elementární spokojenost…

Osobně jsem u toho nebyl, ale lidé, kteří ano, mi potvrzují, že skutečně šlo o snahu o očistu. Možná právě proto se stal pak terčem pana Berbra. Byl pod velkým tlakem a nakonec byl odvolán. Jak to dopadne s novým portugalským velvyslancem, to uvidíme.

Sigma byla poškozena, ale já za tím nestál

Vy jste byl členem Macelovy komise rozhodčích v letech 2006-2011…

Nebyly to tehdy snadné časy. V důsledku korupční aféry 2004 vypadla spousta rozhodčích, liga byla doplněna novými a to přineslo problémy. Pro nováčky to často byla úplně nová úroveň, pískali pod úplně jiným tlakem. Na druhou stranu jsme vyhlásili nulovou toleranci a 90 procent rozhodčích se s tím srovnalo. Byl to pro sudí impuls, že jsou všichni opravdu na stejné startovní čáře. Neříkám, že nedělali chyby, ty se stanou vždycky. Ale neobjevovaly se záměrné věci. Kdo se nesrovnal, ten skončil a koneckonců se ta jména dají dohledat. Někteří odešli z Moravy do Čech a dnes o nich znovu čteme v souvislosti s poslední kauzou. Takoví lidé by měli z fotbalu odejít opravdu jednou pro vždy.

Na druhou stranu do té doby se datuje spor, o kterém mluvil v posledním rozhovoru pro Deník Jiří Kubíček. Že jste měl tehdy dohlížet na to, aby olomouckou Sigmu rozhodčí nechali sestoupit z ligy.

Tato tvrzení jsou lživá a ničím nepodložená. Navrhli jsme, aby rozhodčí nasazoval losem počítač. To se ale ligovým klubům moc nelíbilo a tak si ligové shromáždění odhlasovalo, že rozhodčí bude osobně nasazovat pan Macela. Tak tomu také bylo. Já jsem nikdy žádné rozhodčí, ani delegáty v té době nenasazoval. Faktem je, že tehdy byla série utkání, ve kterých Sigma byla poškozena. To jednoznačně. V komisi jsme to řešili. Rozhodčí dostávali tresty. S panem Kubíčkem jsem se setkával vcelku pravidelně. Některé chyby jsem musel uznat, protože se staly. U jiných situací jsem se snažil vysvětlit, že o chyby nešlo. Pan Kubíček ale spoustu věcí viděl buď pouze černě, nebo bíle. Každopádně můžu vyloučit, že bych měl za něčím takovým stát. Byl bych blázen, kdybych šel takhle cíleně proti regionálnímu klubu. Mám tam i vlastní rodinu (ligový fotbalista Tomáš Zahradníček je synovcem Jana Zahradníčka – pozn. red.). Určitě mě tehdy nedelegoval do komise rozhodčích pan Mokrý, jak to vykládá pan Kubíček. Na mém jméně se shodla řídící komise Moravy, pak jsem absolvoval několik rozhovorů s předsedou komise panem Macelou, protože on mě neznal. Až potom jsem se stal členem. Jde o lži a je jasné, s čím souvisejí.

S čím?

S volbami do okresního fotbalového svazu. Pan Kubíček dělá kampaň skupině okolo pana Kalába a já jsem jako člověk spojený s jinou skupinou v poslední době často terčem takových jeho útoků.

Můžete vyloučit i další naznačování pana Kubíčka, že se na Moravě rozhodčí k postupu do vyšších soutěží vybírali nikoliv na základě výkonnosti, ale jiných kritérií?

Pokud jsem já byl na Moravě předsedou rozhodčích, tak takové věci vylučuji. Nikoho jsem neinkasoval. Rozhodčím říkám celý život, že je na každém, jestli je ochotný ohýbat hřbet a jak moc. Že ve fotbale peníze a úplatky byly, to se nedá popřít. Tyto kauzy to koneckonců potvrzují. Je jedno, jestli na vesnici za skutečnou bednu jablek, nebo jak se píše ve svědectvích za 100 nebo 150 tisíc v první lize. Já jsem u toho nebyl. Zaráží mě jeden fakt. Když teď někteří lidé dopodrobna popisují systémy, jak to fungovalo a přiznávají se, že to také dělali, tak proč na to neupozornili? Podle mě by takoví lidé měli být spíš zalezlí a ne psát články do novin.

Uničovská klika? Nesouhasím

Poměrně zřetelně se teď vytvořily dva tábory. Jeden kolem končícího předsedy Stanislava Kalába, druhý, který někdo nazývá „uničovskou klikou“, kde jste vy a předseda řídící komise Pavel Nezval…

Já s tou uničovskou klikou nesouhlasím. Ale oslovujeme oddíly a voláme po změně. Je pak jen na oddílech, zda tu prosbu vyslyší. Není to o tom, že přijde Zahradníček, Nezval, nebo kdokoliv jiný a řekne, že chce být předsedou okresu, tady máte lidi a volte nás. Je to postavené jinak. My říkáme oddílům z jednotlivých oblastí, aby si samy vygenerovaly svého zástupce. Ti ať se vám potom zpovídají. Je to celé naprosto transparentní.

Vy sám budete kandidovat na nějaké funkce?

Určitě nebudu kandidovat v okrese. Pokud mě někdo osloví ohledně kandidatury v krajských volbách, budu ji zvažovat. Prozatím to není moje priorita.

S jakým programem?

Cíl je jediný, aby se kluby v okrese a kraji zaměřily především na práci s mládeží. Aby k tomu měly finanční podmínky a mohly fungovat. Tohle je totiž skutečný problém, který musíme řešit. Ubývá dětí z mnoha důvodů, Těžko se shánějí trenéři, protože to sebere spoustu času. Vidím to i na našem klubu v Medlově, kde vymizel dorost i žáci. Teď se nám podařilo udělat družstva přípravek, což je snad obrat k lepšímu. A taková by měla být cesta pro všechny. Z mého pohledu není třeba dělat megalomanské večírky za půl milionu korun. To bych raději poslal ty peníze opravdu do klubů.

Nová tvář: Benešovi fandím

Pozdvižení uvnitř fotbalového hnutí vyvolalo, když kandidaturu na předsedu OFS oznámil Jakub Beneš, který je také předsedou Sigmy Olomouc. Předpokládalo se, že bude kandidovat spíše jako místopředseda za panem Ondrouškem z konkurenčního tábora.

Já jsem to tak také slyšel, ale pan Beneš je dospělý člověk a vybral si sám. Je to nová tvář, což si myslím, že je v současné době prospěšné. Také je to představitel největšího klubu v regionu. Já jsem s ním ale nijak nejednal.

Z vašeho pohledu je to dobrý kandidát?

Já mu fandím. Má zkušenosti z akademií, což je právě ta orientace na mládež, o které jsem mluvil. Z mého pohledu jsou akademie velmi dobrý projekt. Věřím, že ve volbách uspěje a že se obklopí takovými lidmi, aby to bylo především ve prospěch fotbalu. Myslím si, že už je jasné, že na růžích ustláno nebude.

Kdo by měl být předsedou celé FAČR?

Padá mnoho jmen. Myslím, že pan Řepka, o kterém se mluvilo, ani nebude mít zájem být předsedou. I když je spojený s předchozí garniturou, tak práci sekretáře podle mě dělal velmi dobře. Je tady pan Fousek, který má velké renomé, nevím ale jestli má sám zájem a jestli je schopen si získat dostatečnou podporu. Myslím si, že zejména v Čechách bude velmi složité rozbít strukturu, která je tam nastavena.

Dohoda Čech s Moravou? Složitá

Je tady také (F)evoluce.

Vnímám ji jako novou aktivitu, která volá po změnách. Víme, že je tam spousta bývalých reprezentantů vynikajících hráčů. Jestli by tam ale byl kandidát na předsedu? Podle mého by to měl být napůl manažer a zároveň člověk, který už ve fotbale něčím prošel. Je těžké, aby to byl fotbalista jen proto, že vyhrál Ligu mistrů. Jsem sám zvědavý, kdo do kandidatury půjde. Je to hodně roztříštěné. Prvním náznakem bude, jak dopadnou okresní a krajské valné hromady. O Moravu celkem nemám strach. Myslím, že prostředí je vcelku normální. Pan Nezval má velkou podporu klubů divize a MSFL. Z mého pohledu proto, že se vše snaží dělat transparentně a pracuje pro kluby. Co se stane v Čechách, to je otázka.

Jak to dopadne v Čechách? V rozhovoru s Jiřím Kubíčkem zazněla predikce, že se to obmění maximálně o třicet procent, spíš míň.

K tomu bych se asi přiklonil. Pokud by to bylo třicet procent, byl by to úspěch.

Pak by to ale znamenalo, že dohoda mezi Čechami a Moravou bude komplikovaná.

Doba silných předsedů, kteří řekli a celé hnutí šlo podle toho, je podle mého názoru. Rozhodně delegátům nezávidím. Na druhou stranu není to o jednom člověku. Přeji si, aby už bylo po valných hromadách, protože to ukáže, jakým směrem chce fotbal jít. Upřímně řečeno, i podle toho se budu rozhodovat, jestli budu v práci pro fotbal pokračovat.

To je poměrně silné vyjádření.

Říká se: nikdy neříkej nikdy. Ale jsem připravený na to, že když volby dopadnou proti mým zásadám, tak ve fotbale skončím. Zájem o spolupráci musí být vždycky oboustranný. Nikdo zatím nevíme, jak to dopadne s panem Berbrem. Paní Damková do voleb asi taky nepůjde, ale pořád jsou tam především na české straně jména, která by po takové kauze ve fotbale působit neměla. Už to, jestli se budou obě komory schopné shodnout na předsedovi může být první signál.

Jan Zahradníček



Zdroj: Archiv politikaJan Zahradníček se narodil 28. února 1960 ve Šternberku. Je vystudovaný ekonom, momentálně působí jako starosta obce Medlov na Uničovsku.



Fotbal nejprve sám aktivně hrál, později se stal rozhodčím, následně i funkcionářem. Byl členem komise rozhodčích za předsedy Luďka Macely v letech 2006 – 2011. Řadu let zasedá v Pravidlové komisi.



V současnosti je také předsedou komise rozhodčích pro soutěže, které spravuje Řídící komise FAČR pro Moravu, což jsou Moravskoslezská fotbalová liga a divize.



Od listopadu je znovu členem nové provizorní celostátní komise rozhodčích pro první a druhou ligu, která vznikla v reakci na vypuknutí aféry kolem Romana Berbra a rozpuštění Chovancovy komise.